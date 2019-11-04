Sema Emek 7. Vites programının sunucusu oldu!

Daha önce Atv, Star, Trt Müzik, Cine 5 gibi bir çok kanalda programlar sunan tecrübeli sunucu artık izleyici karşısına 7. Vites programı ile çıkacak. Pazar günleri CnnTürk'te yayınlanan programda otomobil dünyasından son haberler, son model araçların test sürüşleri, ünlü konuklar ve bilgilendirici içerikler yer alıyor.

Programın bu haftaki bölümünde reyting rekorları kıran Afili Aşk dizisinin yakışıklı oyuncusu Taner Rumeli konuk oluyor. Her hafta ünlü konuklarla yepyeni araçların test edildiği 7. Vites'te araç içindeki sohbetler de programa neşe katıyor. Yurt dışındaki araba fuarları, yeni arabaların lansmanları, ralli ve drift gibi araba yarışları da 7. Vites içinde yer alan eğlenceli bölümler.