Tesla Model 3'e güvenebilir miyiz?

Geçtiğimiz dönemlerde Audi'nin tam elektrikli arabası E-Tron'a üst düzey güvenlik ödülü verilmişti. Şimdi de IIHS'nin (Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü) tarafından yapılan testleri, Tesla Model 3 geçmeyi başardı.

Böylece E-Tron'un arkasından en iyi skoru alan araba Tesla Model 3 oldu. Aracın otomatik acil fren sistemi; 20 ile 40 kilometre arasında başarıya ulaştı. Üst üste çarpışma testinde ise, sürücünün sol bacağının orta derecede yaralanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Böylelikle Tesla Model 3 IIHS'nin en zor testi olan çarpışma testini de başarıyla geçti. Tesla'nın yaptığı açıklamada, aracın; cam tavanı ve koltuklarından gurur duyduklarını belirtti. Bunun nedeni ise, çarpılşma testinin başarıyla atlatılmasının, koltukların kalitesi olarak vurgulanmasıydı.

esla konuyla ilgili yaptığı açıklamada “En önemli şey müşterilerimizin güvenliğidir, bu nedenle aktif güvenlik özelliklerimiz ve pasif güvenlik ekipmanımız tüm araçlarımızda standart hale geliyor” ifadelerini kullandı.