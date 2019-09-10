Volkswagen'nin logosu yenilendi! Yeni tasarım nasıl?

Alman otomobil devi Volkswagen, Almanya'daki Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde yeni logosunu tanıttı. Daha minimalist ve modern hatlara sahip olan logo, eski haliyle hemen hemen aynı hatları taşıyor.

Bu güne kadar üç boyutlu olan logo artık daha ince çizgisel hatlara ve iki boyutlu bir tasarıma sahip olacak. Arka plan ise yine koyu renklerden oluşacak.

Yeni logoyu ilk elektrikli hatchback model ID.3 isimli araçta göreceğiz.

Volkswagen yönetim kurulu üyesi Jürgen Stackmann, yeni logonun yeni döneme geçişi temsil ettiğini belirtti.