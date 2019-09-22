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    HaberlerPazar20’nci yıl konserleri
    22.09.2019 - 07:50 |

    20’nci yıl konserleri

    20’nci yılını kutlayan Babylon “Şimdi. Burada. Beraber.” sloganıyla yeni sezona merhaba dedi.

    20’nci yıl konserleri

    Yıllardır İstanbul eğlence kültürünün başat noktalarından olan Babylon farklı coğrafyalardan yepyeni keşiflerin yapılacağı, planların ertelenip sürprizlerle dolu eğlenceye kapıların açılacağı bir sezon vaat ediyor. Mekân bu sene de Garanti BBVA Konserleri, Kendine Has Konserler, Akbank Caz Festivali ve XXF Very Very French Festival’i ağırlayacak. Sezon boyu sürecek 20. Yıl Konserleri serisi kapsamında; Brooklyn Funk Essentials “In the BuzzBag feat. Hüsnü Şenlendirici, Oldies But Goldies, Gaslamp Killer Presents: Airplane Mode, The Bad Plus, Ayhan Sicimoğlu sahnede olacak.

    21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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