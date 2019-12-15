Antrikot Pizza

YAPILIŞI

Hamuru için suyu, şekeri ve mayayı karıştırıp mayanın aktif hale gelmesi için 3 dakika kadar kenara park ediyoruz. Unla tuzu bir kapta karıştırıp içine mayalı suyumuzu ekliyoruz. Ardından zeytinyağını ekleyip komple kaynaşana kadar iyice karıştırıyoruz. Hamuru kaptan çıkartıp 5 dakika kadar sündürerek yoğuruyoruz. Ardından 4 parçaya bölüp top şeklini verdikten sonra üstünü zeytinyağlayıp nemli bir bez örttüğümüz tepside 2 saat mayalan-maya bırakıyoruz. Sosu için ne var ne yok tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirip kenara park ediyoruz. Sosun üstüne malzemelerimizi dizip önceden ısıtılmış fırının cayır cayır yanan en yüksek derecesinde 8 dakika kadar pişirip afiyetle yiyoruz.

Üstü için

4 dilim füme antrikot

3 dilim mozarella

5 dilim kabak

Hamuru için

500 gram un

325 ml su (kışın ılık, yazın normal)

10 gram kuru maya

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Pizza sosu için

1 adet domates

1 diş sarımsak

5 yaprak fesleğen

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

GÜNÜN MAVİSİ

Yapması en basit yemektir pizza

Buzdolabında edin muhafaza

Bu tarifi yapınca

Gönüllere atacaksınız imza