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    HaberlerPazar Haberleri Antrikot Pizza
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    15.12.2019 - 07:50 | | KAAN YARMAN - TAM KARARINDA TARİFLER

    Antrikot Pizza

    Antrikot Pizza

    YAPILIŞI

    Hamuru için suyu, şekeri ve mayayı karıştırıp mayanın aktif hale gelmesi için 3 dakika kadar kenara park ediyoruz. Unla tuzu bir kapta karıştırıp içine mayalı suyumuzu ekliyoruz. Ardından zeytinyağını ekleyip komple kaynaşana kadar iyice karıştırıyoruz. Hamuru kaptan çıkartıp 5 dakika kadar sündürerek yoğuruyoruz. Ardından 4 parçaya bölüp top şeklini verdikten sonra üstünü zeytinyağlayıp nemli bir bez örttüğümüz tepside 2 saat mayalan-maya bırakıyoruz. Sosu için ne var ne yok tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirip kenara park ediyoruz. Sosun üstüne malzemelerimizi dizip önceden ısıtılmış fırının cayır cayır yanan en yüksek derecesinde 8 dakika kadar pişirip afiyetle yiyoruz.

    Üstü için

    4 dilim füme antrikot

    3 dilim mozarella

    5 dilim kabak

    Hamuru için

    500 gram un

    325 ml su (kışın ılık, yazın normal)

    10 gram kuru maya

    1 çorba kaşığı zeytinyağı

    1 tatlı kaşığı tuz

    1 çay kaşığı şeker

    Pizza sosu için

    1 adet domates

    1 diş sarımsak

    5 yaprak fesleğen

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    1.5 çay kaşığı tuz

    1 tatlı kaşığı şeker

    GÜNÜN MAVİSİ

    Yapması en basit yemektir pizza
    Buzdolabında edin muhafaza
    Bu tarifi yapınca
    Gönüllere atacaksınız imza

    15 Aralık 2019 Magazin Bülteni15 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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