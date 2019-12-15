Antrikot Pizza
YAPILIŞI
Hamuru için suyu, şekeri ve mayayı karıştırıp mayanın aktif hale gelmesi için 3 dakika kadar kenara park ediyoruz. Unla tuzu bir kapta karıştırıp içine mayalı suyumuzu ekliyoruz. Ardından zeytinyağını ekleyip komple kaynaşana kadar iyice karıştırıyoruz. Hamuru kaptan çıkartıp 5 dakika kadar sündürerek yoğuruyoruz. Ardından 4 parçaya bölüp top şeklini verdikten sonra üstünü zeytinyağlayıp nemli bir bez örttüğümüz tepside 2 saat mayalan-maya bırakıyoruz. Sosu için ne var ne yok tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirip kenara park ediyoruz. Sosun üstüne malzemelerimizi dizip önceden ısıtılmış fırının cayır cayır yanan en yüksek derecesinde 8 dakika kadar pişirip afiyetle yiyoruz.
Üstü için
4 dilim füme antrikot
3 dilim mozarella
5 dilim kabak
Hamuru için
500 gram un
325 ml su (kışın ılık, yazın normal)
10 gram kuru maya
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
Pizza sosu için
1 adet domates
1 diş sarımsak
5 yaprak fesleğen
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1.5 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
GÜNÜN MAVİSİ
Yapması en basit yemektir pizza
Buzdolabında edin muhafaza
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