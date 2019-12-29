ASUMAN (Ağız Sulandırmada Uzman Muazzam Aromalı Nimet)

MALZEMELER

Tabanı için

25 adet kakaolu kremalı bisküvi

75 gram tereyağı (erimiş)

Krema dolgusu için

200 ml krema

200 gram krem beyaz peynir

350 gram yerfıstığı ezmesi (şekersiz)

90 gram pudra şekeri

1 paket vanilya

Çikolata katmanı için

200 ml krema

180 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Tabanı için kakaolu kremalı bisküvileri un ufak olana kadar mutfak robotundan geçiriyoruz. Erittiğimiz tereyağını bisküvilerin içine ekleyip bu iki arkadaş samimi olana kadar karıştırıyoruz. Tabanına yağlı kağıt serdiğimiz 25 cm’lik kelepçeli bir kabın içine hazırladığımız karışımı bastırarak ilk katı çıkıyoruz. Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 7 dakika pişirip serinlemesi için buzdolabına kaldırıyoruz.

Krema dolgusu için ilk önce; kremayı kabarana kadar (ortalama 5 dakika) çırpıp kenara park ediyoruz. Krema dolgusu için geriye kalan ne var ne yok tüm malzemeleri, başka bir kapta birbirleriyle iyice kaynaşana kadar çırpıyoruz. Kabarttığımız kremayı, kaynaşan diğer malzemeleri içine ekleyip bir spatula yardımıyla yavaş yavaş katlayarak karıştırıyoruz. Hazırladığımız krema dolgusunu dolapta soğuyan tabanın üstüne döküp ikinci katı da çıkıyoruz.

Son olarak kremayı bir tencerede orta ateşte hafifçe fokurdattıktan sonra, altını kapatıp içine çikolata parçalarını ekleyerek erimelerini sağlıyoruz.

Son katı çıkmak için; hazırladığımız çikolatalı karışımı da kabımızın içine alıp istirahat etmesi için 1 gece buzdolabına park ediyoruz. Ertesi gün afiyetle yiyoruz.

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