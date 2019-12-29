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    HaberlerPazar Haberleri ASUMAN (Ağız Sulandırmada Uzman Muazzam Aromalı Nimet)
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    29.12.2019 - 07:50 | | KAAN YARMAN - TAM KARARINDA TARİFLER

    ASUMAN (Ağız Sulandırmada Uzman Muazzam Aromalı Nimet)

    ASUMAN (Ağız Sulandırmada Uzman Muazzam Aromalı Nimet)

    MALZEMELER

    Tabanı için

    25 adet kakaolu kremalı bisküvi

    75 gram tereyağı (erimiş)

    Krema dolgusu için

    200 ml krema

    200 gram krem beyaz peynir

    350 gram yerfıstığı ezmesi (şekersiz)

    90 gram pudra şekeri

    1 paket vanilya

    Çikolata katmanı için

    200 ml krema

    180 gram bitter çikolata

    YAPILIŞI

    Tabanı için kakaolu kremalı bisküvileri un ufak olana kadar mutfak robotundan geçiriyoruz. Erittiğimiz tereyağını bisküvilerin içine ekleyip bu iki arkadaş samimi olana kadar karıştırıyoruz. Tabanına yağlı kağıt serdiğimiz 25 cm’lik kelepçeli bir kabın içine hazırladığımız karışımı bastırarak ilk katı çıkıyoruz. Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 7 dakika pişirip serinlemesi için buzdolabına kaldırıyoruz.

    Krema dolgusu için ilk önce; kremayı kabarana kadar (ortalama 5 dakika) çırpıp kenara park ediyoruz. Krema dolgusu için geriye kalan ne var ne yok tüm malzemeleri, başka bir kapta birbirleriyle iyice kaynaşana kadar çırpıyoruz. Kabarttığımız kremayı, kaynaşan diğer malzemeleri içine ekleyip bir spatula yardımıyla yavaş yavaş katlayarak karıştırıyoruz. Hazırladığımız krema dolgusunu dolapta soğuyan tabanın üstüne döküp ikinci katı da çıkıyoruz.
    Son olarak kremayı bir tencerede orta ateşte hafifçe fokurdattıktan sonra, altını kapatıp içine çikolata parçalarını ekleyerek erimelerini sağlıyoruz.

    Son katı çıkmak için; hazırladığımız çikolatalı karışımı da kabımızın içine alıp istirahat etmesi için 1 gece buzdolabına park ediyoruz. Ertesi gün afiyetle yiyoruz.

    GÜNÜN MANİSİ

    Elde değil olmamak hayran
    Damaklar edecek bayram
    Sevdiklerinize edin ikram
    İzlemesi bile zevk veriyor
    Ne yaptın sen Asuman

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