Büyükada’da sanat şöleni

16. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında yürütülen atölye çalışmaları cuma günü başladı. Bugün sona erecek etkinlik ilerleyen günlerde adalarda üreten tüm sanatçı ve tasarımcıların dahil olabileceği geniş katılımlı açık atölye günlerinin temelini atmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler katılan sanatçı ve tasarımcıların normalde ziyarete açık olmayan atölyelerini bir harita yardımıyla üç gün boyunca belirtilen gün ve saatlerde ziyaret ederek bilgiler edinebilecek. Üretim süreçlerini ve eserlerini onların kendi çalışma ortamlarında gözlemleyebilecek ve izleyebilecekler.