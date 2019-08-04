Çiğli’de 'Patili Bir Gün'

İzmir’in Çiğli Belediyesi’nde geçtiğimiz ay başlayan “Patili Bir Gün” etkinliği, çalışanların bir iş gününü evcil hayvanlarıyla birlikte geçirmesini sağlıyor. İlki geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlikte, belediye personeli işe kedi, köpek, kuş hatta balığıyla geldi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bizim belediyemizin logosunda flamingo var. İzmir Kuş Cenneti ve İzmir Doğal Yaşam Parkı, Çiğli’de. Yani zaten hayvanlarla ilgili en geniş yaşam alanlarına ev sahipliği yapıyoruz” diye anlatıyor ilçenin hayvanlara yaklaşımını. Bu yüzden de farkındalığı önce Çiğli’de yaratmak istemişler: “Uygulama sonrası belediye çalışanlarımızın arasındaki diyalog güçlendi, personel daha önce bir şekilde hikayesini duyduğu arkadaşının hayvanını canlı görme fırsatı bulmuş oldu. Sevdiği bir canlının çalışma arkadaşları tarafından da sevildiğini gördük. Diğer çalışanlar da dokunarak hayvan sevgisine bir adım daha atmış oldular. Çalışanlardan çok olumlu yorumlar aldık. Vatandaşlar da önce şaşırdılar sonra memnuniyetlerini dile getirdiler.”

‘Mahallemin Köpeği’ projesi

Hayvan hakları konusunda farkındalık yaratma amacı taşıyan etkinliğin yanı sıra Çiğli Belediyesi’nin hayvanlarla ilgili pek çok başka projesi de bulunuyor. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Şimdi ‘Mahallemin Köpeği’ projemiz var. Sahipsiz bırakılan hayvanlarla ilgili 5 yıllık planımızı oluşturuyoruz. 50 dönümlük arazide ‘Pati Kampüsü’ kurmayı hedefliyoruz. Kent konseyinde hayvan hakları alt komisyonu kuracağız. Hayvanlarla ilgili süreçleri hayvanseverlerle birlikte yöneteceğiz. Farkındalık konusunda mama konserleri, mama söyleşileri yapacağız”diye anlatıyor planlarını. Belediye aynı zamanda okullarda veteriner işleri müdürlüğüyle protokol yaparak ilkokulların tamamında “İlk Dokunuş Seansları” yapmayı hedefliyor. Proje, çocukların hayvanlarla ilk temasını sağlayıp, hayvan sevgisi aşılamayı amaçlıyor. Başkan Gümrükçü, “Akademisyenlerle seminerler düzenleyeceğiz. Ayrıca 24 saat veteriner işleri müdürlüğümüzün hizmet vermesini sağlayacağız ve sürece özel veteriner kliniklerini de dahil edeceğiz. Bu proje belediyenin, halkın, hayvanseverlerin, özel veterinerlerin ve muhtarların birlikte olduğu bir proje olacak” diyor.

Pati Festivali’nin ikincisi eylül ayında

Belediyenin ilkini mayıs ayında düzenlediği Pati Festivali etkinliğine ise 127 evcil hayvan sahibi katıldı. Çok sayıda kedi ve köpeğin sahiplendirildiği etkinlik, hayvan hakları konusunda da farkındalık yaratmayı amaçlıyordu. Pati Festivali’nin ikincisiyse eylül ayında gerçekleşecek. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yakın zamanda Çiğli’deki tüm hayvanseverlerle bir araya gelerek sahipsiz bırakılan hayvanlar için ne yapabilecekleri üzerine konuşup onlarla 5 yıllık stratejik planlarını da paylaştı.

Can dostlarla mesai

Hande Ural Yıldırım (köpek sahibi): Gerçekten benim için çok güzel bir gündü. Köpeğimle beraber bir günlük mesaimi paylaşmak benim için unutulmaz bir andı. Böyle bir etkinliği düzenlediği için başkanımıza teşekkür ediyoruz.

Murat Şimşek (kuş sahibi): Başkanın böyle bir şeye öncülük yapmasına çok mutlu oldum. Bu diğer hayvan beslemeyen insanlarda da farkındalık yaratmıştır. Hoşuma gitti. Havyan sevgisinin aşılanmasına katkı sunacağını düşünüyorum. Kuşumun kafesi var ve benim için kuşumla birlikte mesaiye gitmek keyifli oldu. Kedi ve köpek de besliyorum. Stresimi alıyor. Bir sonraki etkinliğe de kedimle gitmeyi düşünüyorum.

Mustafa Yalçın (kedi sahibi): Veteriner hekim olarak zaten bu projeyi düzenlemekten mutluyum. Bu organizasyondaki amacımız hayvanlarla birlikte yaşamın güzelliğini ve keyfini gösterebilmek. İşyerime gelen hayvanım sayesinde bu güzelliği gösterme fırsatı buldum. Hayvanla dostluğun, hayatı onunla paylaşmanın ne kadar keyifli olduğunu sözle değil, örnekle göstermiş olduk.

Nail Çetin (köpek sahibi): Böyle bir çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de ilk defa hayvanseverler can dostlarıyla işe gelme fırsatı yakaladılar. Bu çalışmanın hayvan sevgisi konusunda farkındalık yarattığını düşünüyorum. Benim için zor olmadı, aksine çok keyifli bir gün geçirdim. Yıllardır beslediğim köpeğimle çalışmak çok hoştu. Birbirimizin gözlerinin içine bakıyor olmak benim için mutluluk verici bir andı. Bu ay da kızım Şans ile birlikte çalışacağım için çok mutluyum.