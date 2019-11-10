Çikolatalı Minnoş
YAPILIŞI: İlk olarak süt, yumurta, erimiş tereyağı, esmer ve beyaz şekeri bir araya getirip çırpıyoruz. İçine kakao, un, kabarma tozu, karbonat ve vanilyayı ekleyip birbirleriyle kaynaşana kadar bir tur daha çırpıyoruz. Fazla çırpmamakta fayda var, yoksa sert bir kek elde edebiliriz. Karışımın kıvamı yoğun olacak, korkmayın. Hazırladığımız karışımı donut kalıplarının (ortası delikli muffin kalıbı) 2/3’ü dolacak şekilde doldurup 180 derecelik fırında 9 dakika pişiriyoruz. Minnoşların üstü için kremayı ısıtıyoruz. Fokurdayan kremanın içine ince ince kıydığımız bitter parçaları ve tereyağını ekledikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. (kremanın ısısıyla bu arkadaşlar eriyip birbirilerine girecek) Fırından çıkartıp soğuttuğumuz minnoşları çikolata sosa batırıp yaktığımız marşmelov ve bebe bisküvisiyle süsledikten sonra afiyetle yiyoruz.
Kek Katmanı için
38 gram kakao l 125 gram un
4 gram kabartma tozu l 1 gram karbonat l 2 gram tuz l 28 gram tereyağı (erimiş) l 120 ml süt l 1 paket vanilya l 1 yumurta l 50 gram beyaz şeker l 50 gram esmer şeker
Üstü İçin
115 gram bitter çikolata l 120 gram krema l 14 gram tereyağı
Süslemek için
6 adet Marşmelov l Bebe bisküvisi
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Bugünkü tarifimiz çok minnoş
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