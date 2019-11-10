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    HaberlerPazar HaberleriÇikolatalı Minnoş
    10.11.2019 - 07:50 | | Kaan Yarman - Tam kararında tarifler

    Çikolatalı Minnoş

    Çikolatalı Minnoş

    YAPILIŞI: İlk olarak süt, yumurta, erimiş tereyağı, esmer ve beyaz şekeri bir araya getirip çırpıyoruz. İçine kakao, un, kabarma tozu, karbonat ve vanilyayı ekleyip birbirleriyle kaynaşana kadar bir tur daha çırpıyoruz. Fazla çırpmamakta fayda var, yoksa sert bir kek elde edebiliriz. Karışımın kıvamı yoğun olacak, korkmayın. Hazırladığımız karışımı donut kalıplarının (ortası delikli muffin kalıbı) 2/3’ü dolacak şekilde doldurup 180 derecelik fırında 9 dakika pişiriyoruz. Minnoşların üstü için kremayı ısıtıyoruz. Fokurdayan kremanın içine ince ince kıydığımız bitter parçaları ve tereyağını ekledikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. (kremanın ısısıyla bu arkadaşlar eriyip birbirilerine girecek) Fırından çıkartıp soğuttuğumuz minnoşları çikolata sosa batırıp yaktığımız marşmelov ve bebe bisküvisiyle süsledikten sonra afiyetle yiyoruz.

    Kek Katmanı için

    38 gram kakao l 125 gram un

    4 gram kabartma tozu l 1 gram karbonat l 2 gram tuz l 28 gram tereyağı (erimiş) l 120 ml süt l 1 paket vanilya l 1 yumurta l 50 gram beyaz şeker l 50 gram esmer şeker

    Üstü İçin

    115 gram bitter çikolata l 120 gram krema l 14 gram tereyağı

    Süslemek için

    6 adet Marşmelov l Bebe bisküvisi

    GÜNÜN MANİSİ

    Bugünkü tarifimiz çok minnoş
    İnsanın içi oluyor bir hoş
    Sabahtan 2 tane ye
    Sonra akşama kadar koş

     

    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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