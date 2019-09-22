Doğa dostu düğün

Dünyayı saran “Greta” etkisi düğünlere de sıçradı. Yaşadığmız bu eko-bilinçli zamanlarda çiftler hiç olmadığı kadar duyarlı bir düğüne ev sahipliği yapmanın yollarını arıyor. Gereksiz atıkları azaltmak ve olabildiğince çevre dostu düğün yapmak yeni trend. Bu heyecanlı ve yoğun dönemde karmaşadan kurtulmak için öncelikle nasıl bir temada “evet” demek istediğinize karar vermelisiniz. Yeni yılın teması, organik ve ekolojik yönlerine büyük özen gösterilerek doğaya odaklanmak. Düğün mekanları daha yeşil ve daha sürdürülebilir hale geliyor. Davetlerde yemek hizmeti sunan pek çok şirket yerel kaynaklı ürünler kullanmaya ve çevre dostu olmaya özen gösteriyor.









En popüler düğünler hem töreni hem de düğünü aynı yerde yapmanın mümkün olduğu mekanlar. Düğünlerin olmazsa olmazlarından olan nikah şekerlerinin yeriniyse çoktandır çevreci hareketler aldı. Hatıra ormanına tohum ve fidan bağışı yapmak giderek yaygınlaşıyor. Düğünleri yeşilliklerle çevrili bahçelerde, parklarda veya çiftlik evlerinde planlama eğilimi hakim. Yükselen trendlerden biri de tipik düğün görüntüsünden uzak çiftlerin kendilerini yansıtan organizasyonlar. Çiftlerin düğünlerinde yenilenme ve sıfır atık konusunda söz vermesi de çevreci hareketin düğünlere son etkisi.









Evliliğe adım atan genç çiftlerin bu düğün trendini başarabilmesi için plastikleri terk etmesi, düğün günü çiçeklerini ve dekor için kullanılan aksesuarları ve mekanı diğer çiftlerle paylaşmaya gönüllü olması gerekiyor. Yeni bir hayata başlayacak çiftlerin gözde etkinlikleri arasında giderek yaygınlaşan bir başka çevreci hareketse ağaç dikmek. Şairin dediği gibi “Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler” kim bilir belki de yeni bir başlangıç yapmanın en renkli yollarından biri de çevreye katkı sunmaktır.