Doğa içinde lezzet durağı

Üçü kapalı, biri sessiz havuz olmak üzere 5 açık havuzu, çocuk havuzu ve su kaydıraklı havuz sunan otelde akşamları canlı müzikle gecelerini hareketlendirmek isteyenler Gardenya Lounge’ı tercih ediyor. Otelin restoranı Farina’da şeflerin ellerinden çıkan özel kebap ve pide çeşitleri konukları lezzet yolculuğuna çıkarıyor.