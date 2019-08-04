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    HaberlerPazarDoğa içinde lezzet durağı
    04.08.2019 - 07:50

    Doğa içinde lezzet durağı

    Doğayla baş başa tatil fırsatı sunan NG Sapanca canlı müzik dinletileri ve ödüllü Spa’sı ile konuklarına eşsiz bir yaz tatili vadediyor.

    Doğa içinde lezzet durağı

    Üçü kapalı, biri sessiz havuz olmak üzere 5 açık havuzu, çocuk havuzu ve su kaydıraklı havuz sunan otelde akşamları canlı müzikle gecelerini hareketlendirmek isteyenler Gardenya Lounge’ı tercih ediyor. Otelin restoranı Farina’da şeflerin ellerinden çıkan özel kebap ve pide çeşitleri konukları lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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