Doğal gelinlere organik gelinlik

Aynı zamanda arkeoloji eğitimi alan modacı tasarımlarında antik öğeleri de sıklıkla kullanıyor. 35 parçadan oluşan “Natura” adlı gelinlik koleksiyonuyla dikkat çeken modacı doğal malzemelerle gelinlik tasarlama fikrini şu sözlerle anlatıyor, “Doğaya saygımızı ve sempatimizi kaybettiğimiz açıkça görülüyor. Moda da bu suçlulardan biri. Bir tasarımcı olarak bu durumdan sorumlu olduğumu düşündüm. Sürdürülebilir moda akımı, gelecek hedeflenerek ortaya çıkan bir akım.



Sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak, rahat ve doğal kumaşlarla dikilen kıyafetler giymek, artık tüm dünyada trend olmasının ötesinde kesinlikle bir gereklilik. Ayrıca doğal kumaşlar kullanarak üretim aşamasında da çevreye verilen zararı minimuma indirmiş oluyoruz. Aslında hedef, yeni nesile daha iyi ve sağlıklı bir dünya bırakmak. Tasarladığım ve ürettiğim gelinlik ve kıyafetlerde kullandığım malzemeler de doğal olmalı fikriyle yola çıktım. Böylelikle benim tasarımlarımı giyen kişiler, en önemli günlerinde hem çok şık olup hem de rahat ve hafif hissedip, doğal, sağlıklı kumaşlarla dikilmiş gelinlikler giyebilirlerdi. Ayrıca tasarımlarımı giyen kadınlar, giydikleri gelinlik üretilirken, çevreye verilen zarar minimize edildiği için daha mutlu gelinler oluyorlar.”



Hafif, sağlık ve rahat



Bundan dört yıl önce tasarımlarında doğal kumaş kullanmaya başlayan modacı üretime başladığı dönemde sürdürülebilir kumaş bulmakta zorlandığını ifade ediyor. Türkiye’nin bir pamuk cenneti olduğunu belirten Gedik, doğal malzeme kadar yerli ürün kullanımına da önem verdiğini belirtiyor. Pamuklu, viskon, tencel ve lyocel kumaşların kullanıldığı, minimalist çizgilerin hakim olduğu koleksiyonun amacı çevre ve sağlıkla ilgili farkındalığı artırıp, geleceğimize yatırım yapmak. “Bir nevi sosyal sorumluluk projesi de diyebilirim” sözleriyle ifade ediyor markanın dönüştürülebilir malzemelerle oluşturduğu koleksiyonun misyonunu. Koleksiyonun bir diğer amacıysa çevreciliği selamlayarak tüketici davranışını etkilemek.



Gelinlik denince aklımıza çoğunlukla abartı, ışıltı ve ağırlık gelir. Koleksiyonundaki kumaş, tarlatan, astarları tamamen pamuk ve bambudan hazırlayan modacı hafif, sağlıklı ve rahat gelinlikler sunuyor. Kendisine gelen gelinleri çevre dostu gelinlikler hakkında bilgilendirdiğini belirten Gedik,”En özel gününde hem şık olup hem de tamamen doğal kumaşların kullanıldığı gelinlikleri giymek ve düğün gününü terlemeden, rahat bir şekilde geçirmek büyük ayrıcalık” diyor.









Duvağınızda bitkilere yer açın



Tasarımlarını yaklaşık 15 yıldır Paris’e gönderen modacı “Natura”nın Türkiye’den önce Paris’te satıldığını belirtiyor. Yerli kumaş ve yerli malzemeyle üretilmiş gelinliklerin yaratıcısı Jeyan Gedik, gelinliğin tamamlayıcısı olan duvaklarda da doğal malzemeden vazgeçmiyor. Modacı ilgi çeken duvaklarını “Duvaklarda da doğal malzemeler ve aksesuarlar kullanıyorum. Örneğin son yaptığım kapşonlu duvağı, çift kat yapıp, arasına doğal, kuru bitkiler diktik. Bu bitkileri, duvağa, deniz kabuklarıyla ve doğal incilerle tutturduk. Çok farklı, dikkat çekici bir tasarım oldu. Şimdiye kadar görülmemiş, çarpıcı bir tasarım. Gelinlik çok sade dümdüz olsa bile sadece bu duvağı takarak sıra dışı bir gelin olabilirsiniz” sözleriyle anlatıyor.