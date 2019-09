En eğlenceli düğün provası

Her şey kusursuz olmalı! Kulağa imkansız gibi gelse de evlilik hazırlığında olan çiftlerin hayallerindeki düğün için A’dan Z’ye her ayrıntı için fikir sunan bir festival var. Evlilik hazırlığındaki çiftlerin merakla beklediği “Kalamış Wedding Fest” 29 Eylül Pazar günü Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de başlıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Kalamış Wedding Fest” 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Organizasyon; kuyumcudan gelinliğe, dekorasyondan dans derslerine, davetiyeden fotoğrafçıya, müzikten pastaya kadar düğüne dair her trendin bir arada görülebileceği bir adres. 19.00’da başlayıp 22.30’a kadar sürecek olan After Party ise adeta bir evlilik provasına dönüşecek.



Otelde düğün yapmayı planlayan çiftler festivalle hayallerini kurdukları düğünün ardından yaşanacak partinin tüm detaylarını birebir görebilecek. Teması eğlence olarak belirlenen Kalamış Wedding Fest’te yer alacak markalar ve sponsorlar, standlarında tanıtımlara imza atacak. Çiftlerin 2020’nin düğün trendleri ve düğün müzikleri hakkında bilgi sahibi olacağı festivale giriş ücretsiz. Etkinlikte, festivale özel olarak onaylanan düğünlere yüzde 25 indirim uygulanacak.