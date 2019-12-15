Expat Sofra’dan bir tadım

“Expat Sofra” tam da böyle tanımlanabilecek geniş bir sofra. Farklı gerekçelerle yolu Türkiye’ye düşmüş ya da kalıcı olarak Türkiye’de yaşamayı tercih etmiş bu “gurbetçi” kadınların yaşadıklarını, zaman içinde birer şefi haline geldikleri Türk yemeklerinin tarifleri eşliğinde anlatıyor. Aralarında sanatçı, akademisyen, öğretmen, yazar, aşçı gibi pek çok meslekten kadının yaprak sarmadan baklavaya 33 tarifinin yer aldığı bu kitap, yeni bir kültürün kalbine giden yolun mutfaktan geçtiğinin de kanıtı gibi. Zira bir yabancının geleneksel Türk yemeklerini yapması da, kendi memleketinden bir yemeği Türkiye’deki malzemelerle yorumlaması da mutfakları ortaklaştıran, kültürleri birbirine yakınlaştıran bir deneyim. Alfa Yayınları’ndan çıkan “Expat Sofra”daki tariflerden, Polonyalı oyuncu Slawomira Kozieniec’in pancar çorbasıyla yazar Jessica Lutz’un felikanlı patlıcan yemeği tarifini paylaşıyoruz.

Cemal’in Hanımının Feslikanlı Patlıcan Yemeği

4 Kişilik

MALZEMELER:

2 orta boy patlıcan, doğranmış

3 çorba kaşığı / 45 gr sızma zeytinyağı

1 adet soğan, doğranmış

1 yeşil biber, doğranmış

2 büyük domates, doğranmış

1 çorba kaşığı / 15 gr domates salçası

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı şeker

20 gr ince kıyılmış taze feslikan (fesleğen)

Tuz ve biber

YAPILIŞI: Geniş bir tencerede zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Soğanı ekleyip rengi dönünceye kadar soteleyin. Doğranmış patlıcanı, yeşil biberi, tuz ve karabiberi ekleyin. 2 yemek kaşığı su ekleyin ve üzerini kapatın. Sos suyunu çekene kadar yaklaşık 20 dakika hafif ateşte pişirmeye devam edin.

Tuz ve biberini kontrol ederek, ince kıyılmış kalan feslikanı da ekleyin.

Melankoliyi Uzak Tutan Polonya Usulü Pancar Çorbası

4 Kişilik

MALZEMELER:

6 orta boy pancar, soyulmuş ve küp küp kesilmiş

6 bardak sebze suyu

1 adet soğan, doğranmış

2 çay kaşığı rezene tohumu

1 yemek kaşığı / 15 gram kırmızı şarap sirkesi

Yarım çay kaşığı / 6 gram deniz tuzu

Büyükçe bir tutam şeker

1 çorba kaşığı ince doğranmış taze dereotu

1 çorba kaşığı ince kesilmiş taze frenk soğanı

YAPILIŞI: Pancarları kesip geniş bir tencereye koyun. Sebze suyunu, soğanı ve rezene tohumunu ekleyin. Kaynama noktasına getirdikten sonra ateşi kısın ve sebze suyu koyu kırmızı bir renk alıp, pancarlar iyice yumuşayıncaya dek 50 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Sirke, tuz ve şekeri katın. Servis sırasında üzerine dereotu ve frenk soğanı ve istendiği takdirde biraz ekşi krema ilave edin.