Finlandiya kadınlara emanet

Finlandiya’nın tüm gelişmişlik ölçeklerinde ilk sıralarda olduğunu biliriz. Bu yüzden Avrupa’da kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk ülke olması da şaşırtıcı değil. Kadınlar bu hakkı 1906 gibi oldukça erken bir tarihte elde etse de, siyaset sahnesine yalnızca iki kadın başbakan çıkabilmiş, ki ikisinin görev süresi toplamda iki yılı bulmuyor. Bu hafta itibarıyla “Dünyanın en genç başbakanı” unvanıyla uluslararası basının manşetlerine konu olan 34 yaşındaki Sanna Marin’in diğer unvanı bu yüzden önemli: Finlandiya’nın üçüncü kadın başbakanı. Hem de genç bir anne olarak!

Pastanede işe başlıyor

Marin aslında yaşı ve cinsiyetiyle ilgili vurgulara mesafeli; bu tür sorulara cevaben “Hiçbir zaman yaşımı ya da cinsiyetimi düşünerek hareket etmedim. Benim için önemli olan hâlâ siyasete atılma nedenlerim ve seçmenin son seçimlerde bize duyduğu güven” diyor. Siyasete atılma nedenlerinin başında ise sosyal refah devleti ilkelerinin geldiğine şüphe yok. Annesi tarafından maddi imkansızlıklar içinde büyütülen Marin, 15 yaşında bir pastanede çalışmaya başlamış. İlerleyen yıllarda dergi dağıtmaktan kasiyerliğe türlü işler yapmış. Ailede üniversite eğitimi alan ilk kişi. Buna rağmen o dönem, geri ödeyememekten korktuğu için öğrenci kredisi dahi almadığını kendi blogunda anlatıyor. 2015’te verdiği bir röportaj ise Marin’i daha yakından tanımak için şart: Küçük yaşta anne ve babası boşandıktan sonra annesi ve annesinin kadın eşiyle birlikte büyüdüğü için ailesi hakkında açıkça konuşamamış, bu yüzden de hep “görünmez” hissetmiş. Böyle bir arka planın, siyasete atılmak için cesaretlendirici olduğunu söylemek zor. Marin de bu yüzden yıllar boyu siyasete yabancı kalmış. Taa ki 2012’de Tampere’de Belediye Meclis Başkanlığı’na seçilmesiyle başlayan kariyeri 2015’te milletvekilliğine uzanana kadar. Geçen hafta başbakan seçilmeden hemen önceki şu cümlesi bu yüzden anlamlı: “Bir refah devletinde büyüdüm ve toplumun bana, hayatımın en zorlu zamanlarında verdiği destekten dolayı minnettarım. Güvenli bir ortamda büyüdüm, iyi bir eğitim aldım ve hayallerimin peşinden gittim. Beni politikaya sürükleyen şey, bunların başkaları için de mümkün olmasını sağlamak.” Ve göreve başlar başlamaz ilk cümlesi: “Her çocuğun istediği her şey olabileceği ve her insanın onuruyla yaşamını sürdürebileceği bir toplum inşa etmek istiyorum.”

“Dünyayı değiştirmek bizim işimiz”

Marin’in siyasete atılması ne kadar zorduysa da, bugün tüm temsil ettikleriyle başka yaşamlara ilham olması o kadar kolay. Değişim de tam olarak buradan başlamıyor mu? Tıpkı Marin’in bir röportajında, ergenlik döneminde hayranlık duyduğu Rage Against the Machine şarkılarına göndermeyle söylediği gibi: “Dünya hazır olmasa da onu değiştirmek bizim işimiz.”

Koalisyonda başka kimler var?

Finlandiya’da Sanna Marin’in lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti (SDP) önderliğinde kurulan koalisyonda toplam beş parti yer alıyor. Ve SDP dahil, bu beş partinin her birinin koltuğunda yine kadın liderler oturuyor. İşte Finlandiya’nın yönetiminde söz sahibi olan diğer kadın liderler: