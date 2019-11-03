Kara tezgahlardan tasarım ürünlere

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan kutnu kumaşı, Gaziantepli ustalar tarafından geleneksel kara tezgahlarda dokunuyor. Kumaşın en önemli özelliği atkısının pamuk, çözgüsünün ipek floş ipliklerden oluşmasıyla elde edilen boyuna çizgilerden meydana gelmesi ve bu boyuna çizgilerin imza niteliği taşıması. Sentetik madde içermeyen nefes alan bu kumaşın tüm yaratım aşaması ayrı bir zanaatkârlık gerektiriyor.

2011 yılında Kutnu Tanıtım Grubu’nun kutnunun kullanım alanı üzerinde yaptığı çalışmalar zor bir yapıya sahip kumaşın kaderini de değiştirdi. Günümüze gelinceye kadar daha çok hediyelik eşya, şal, kravat ve papyon yapımında değerlendirilen kutnu kumaşı Kutnia markası adı altında farklı tuşelerde, kalınlıklarda, farklı ebatlarda, dikime uygun hale getirildi. Jülide Konukoğlu’nun kurucusu olduğu markanın koleksiyonuyla ev teksilinden giyime, döşemelik uygulamalardan aksesuarlara pek çok alanda kullanılıyor. İstanbul’daki ilk mağazası da gelecek hafta Nişantaşı’nda açılıyor.