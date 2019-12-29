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    HaberlerPazar Haberleri Milliyet foto muhabirlerinin gözünden 2019
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    29.12.2019 - 07:50 |

    Milliyet foto muhabirlerinin gözünden 2019

    Milliyet foto muhabirlerinin gözünden 2019

    Türk basınının temel taşlarından biri olan Milliyet Gazetesi haberleri ve haber fotoğraflarıyla her zaman adından söz ettirdi. Milliyet Gazetesi foto muhabirlerinin 2019 yılında çektiği fotoğraflardan birkaç örnekle 2019’a veda ediyoruz.

    Milliyet foto muhabirlerinin gözünden 2019



    İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı canlı yayın öncesi hazırlık aşamasında Oğuz Yeter’in objektifinden görüyoruz.

    Çocuk sevgisi

    Milliyet foto muhabirlerinin gözünden 2019



    Meclis’te 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen törende eski TBMM başkanı Cemil Çiçek’in bir çocuğun yanağından makas alması fotoğrafa böyle yansıdı.

    En sıcak temmuz

    Milliyet foto muhabirlerinin gözünden 2019


    İstanbul’da aşırı sıcaklardan bunalan bir vatandaş çareyi kovaya doldurduğu suyu üzerine dökerek serinlemekte buldu.

    Yardım sevinci

    Milliyet foto muhabirlerinin gözünden 2019



    Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda götürdüğü yardım hizmetlerinden yararlanan çocuk ve babasının mutluluğu gözlerinden okunuyor.

    Nefes kesti

    Milliyet foto muhabirlerinin gözünden 2019



    TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı’nın, gösteri uçuşu nefes kesti.

    Naz Mila'nın dansı sosyal medyayı salladı!Katıldığı evlilik programıyla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, dün akşam gittiği gece kulübünde göğüslerini sallayarak dans etti.
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