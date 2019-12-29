Milliyet foto muhabirlerinin gözünden 2019

Türk basınının temel taşlarından biri olan Milliyet Gazetesi haberleri ve haber fotoğraflarıyla her zaman adından söz ettirdi. Milliyet Gazetesi foto muhabirlerinin 2019 yılında çektiği fotoğraflardan birkaç örnekle 2019’a veda ediyoruz.









İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı canlı yayın öncesi hazırlık aşamasında Oğuz Yeter’in objektifinden görüyoruz.



Çocuk sevgisi









Meclis’te 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen törende eski TBMM başkanı Cemil Çiçek’in bir çocuğun yanağından makas alması fotoğrafa böyle yansıdı.



En sıcak temmuz







İstanbul’da aşırı sıcaklardan bunalan bir vatandaş çareyi kovaya doldurduğu suyu üzerine dökerek serinlemekte buldu.



Yardım sevinci









Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda götürdüğü yardım hizmetlerinden yararlanan çocuk ve babasının mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Nefes kesti









TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı’nın, gösteri uçuşu nefes kesti.

