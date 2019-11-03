Palamut Taco

MALZEMELER

1 adet palamut (fileto)

1 /2 su bardağı beyaz un

1/2 su bardağı mısır unu

Ayçiçek yağı

4 adet taco katmanı

1/2 adet kırmızı soğan

1 adet avokado l 1 adet şili biberi

1 adet limon l 1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dal maydanoz l Tuz l Karabiber



YAPILIŞI



İlk olarak beyaz un ve mısır ununu bir araya getirip kenara park ediyoruz. Fileto palamutları 4’e bölüp una buladıktan sonra kızgın yağda 2 dakika kadar kızartıyoruz. Kızaran palamutları taco katmanının arasına alıyoruz. Avokado dilimlerinin üstüne limon, tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyip onları da palamutların üstüne kat olarak çıkıyoruz. Son olarak kırmızı soğan, maydanoz ve şili biberlerini dilimleyip son katı çıktıktan sonra afiyetle yiyoruz.



Günün manisi



Havalardan eksik olmuyor bulut Balık sezonu veriyor insana umut Rahmetli Frida Kahlo ne güzel demiş İsterseniz alın kaşlarımı... Yahut Eksik olmasın soframdan palamut