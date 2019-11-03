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    HaberlerPazarPalamut Taco
    03.11.2019 - 07:50 |

    Palamut Taco

    Palamut Taco

    MALZEMELER
    1 adet palamut (fileto)
    1 /2 su bardağı beyaz un
    1/2 su bardağı mısır unu
    Ayçiçek yağı
    4 adet taco katmanı
    1/2 adet kırmızı soğan
    1 adet avokado l 1 adet şili biberi
    1 adet limon l 1 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 dal maydanoz l Tuz l Karabiber

    YAPILIŞI

    İlk olarak beyaz un ve mısır ununu bir araya getirip kenara park ediyoruz. Fileto palamutları 4’e bölüp una buladıktan sonra kızgın yağda 2 dakika kadar kızartıyoruz. Kızaran palamutları taco katmanının arasına alıyoruz. Avokado dilimlerinin üstüne limon, tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyip onları da palamutların üstüne kat olarak çıkıyoruz. Son olarak kırmızı soğan, maydanoz ve şili biberlerini dilimleyip son katı çıktıktan sonra afiyetle yiyoruz.

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