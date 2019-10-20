YAPILIŞI

İlk olarak ahtapotumuzu suyun altında 10 dakika kadar çitiliyoruz (İçinde kalan mürekkebini akıtmak için). Ardından kendisini tezgaha serip tavayla üstüne vurarak 5 dakika kadar hırpalıyoruz (yumuşatmak için). Daha sonra bu arkadaşı düdüklü tencereye koyup üstünü geçene kadar su ekliyoruz. İçine bütün soğanı ve sirkeyi de ekleyip 45 dakika pişiriyoruz. Pişen ahtapotumuzun bacaklarını kesip marine etmek için soya sosu ve zeytinyağını ekleyerek 1 gün boyunca buzdolabına park ediyoruz. Ertesi gün, cherry domatesleri ikiye bölüp kıl biberi ve fesleğenleri de ince ince kıydıktan sonra hepsini bir kasede buluşturuyoruz. Üstüne 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı, marine ettiğimiz ahtapot bacaklarıyla birlikte orta ateşteki tavada 2 dk kadar soteledikten sonra afiyetle yiyoruz.

Ahtapotu pişirmek için

1 kg ahtapot l 1 adet soğan

1/2 çay bardağı üzüm sirkesi

Marinasyon için

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için

1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

6 adet cherry domates l 2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kıl biber (acı) l 6 yaprak fesleğen

Tuz l Karabiber

GÜNÜN MANİSİ

Her şey demek değil banknot

Bu dediğimi edin not

Mutluluğun formülü

Pamuk gibi ahtapot