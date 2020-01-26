Patili çadır

Kedi ve köpeklere uygun olarak üretilen bu çadırları, sunulan kumaş seçenekleriyle kişisel olarak tasarlamak mümkün. Üzerine isim de yazılabilen çadırlar, kedi ve köpeklerin içlerinde saatlerini geçirebilecekleri bir dinlenme ortamı sunuyor. İnternet ve sosyal medya üzerinden kişisel pet ürünleri satışı yapan Patili Hayat, bu çadırları üretenlerden biri.









Patili Hayat’ın kurucusu Kübra Osmanoğlu, bir yılı aşkın süredir ürettikleri çadırların yoğun ilgi gördüğünü, özellikle kedilerin favorisi olduğunu anlatıyor. Patili Hayat’ın küçük, orta ve büyük ırk kategorilerine uygun olarak 70x70, 85x85 ve 100x100cm olarak tasarladığı çadırların ücretleri ise sırasıyla 180, 225 ve 255 lira.







