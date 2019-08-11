Şampiyonları ‘madam’ hakem yönetecek

Çarşamba günü İstanbul’da Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını bir kadın hakem yönetecek: Stephanie Frappart. 35 yaşındaki Fransız hakem, Avrupa’da erkekler için düzenlenen majör bir turnuvada kupa seviyesinde maç yöneten ilk kadın olarak futbol tarihine geçecek. Stephanie Frappart, üstlendiği ilklerle şimdiden bir öncü kabul edilebilir. Nisan ayında Fransa’nın ulusal ligi Ligue 1’de maç yöneten ilk kadın hakem olma unvanını elde etmişti. Bu yaz da Fransa ev sahipiğinde düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası final maçını yöneten hakem olarak ismini duyurdu. Ve ardından 14 Ağustos’ta İstanbul Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması geldi. Böylece adını tüm dünyaya duyurmakla kalmadı, aynı zamanda futbol tarihine de yazdırmış oldu; UEFA’da şampiyonluk maçı düzeyinde bir karşılaşma yöneten ilk kadın hakem olarak. Frappart’dan önce UEFA sahnesine çıkan ilk kadın hakem ise 2004-2009 arası eleme maçlarında görev alan Nicole Petignat olmuştu. Frappart, AFP’ye verdiği bir röportajda, erkek hakimiyetindeki böylesine üst düzey bir maçı yönetecek olmayı gurur ve ayrıcalık olarak tanımlıyor: “Bunun mümkün olduğunu göstermeyi rolümün bir parçası kabul ediyorum. Bu gerçekten bir zevk. Katettiğim bu yolun, genç kadınları hakemlik konusunda cesaretlendirmesini umuyorum. Artık televizyonlarda daha fazla kadın hakem göreceğiz.”

Aynı fiziksel testlerden geçiliyor

Frappart’ın bu noktaya gelebilmek için herkesten daha fazla çalıştığını söylemeye gerek var mı? Hakemlik için erkeklerle aynı fiziksel testlerden geçtiğini şöyle anlatıyor: “Maçı ben yönetiyorum diye futbolcular daha yavaş koşmuyor sonuçta, bu yüzden talep edilenden azını karşılamam söz konusu olamazdı. Bu maçta da futbolcular yetkinliğimi test edecektir, uyuşmazlıklar olacaktır, her ne kadar karşılarında bir kadın olduğu için jestleri ya da kelimeleri farklılaşsa da.” Kadın hakemlerin, erkek futbolunun agresif yönünü törpülediğini, Alman ligi Bundesliga’nın en üst seviyesinde maç yöneten ilk kadın hakem olan Bibiana Steinhaus da bir röportajında dile getirmişti: “Erkek futbolcular karşılarında kadın hakem görünce daha çekingen oluyor, bu genel bir kural sayılır.” Frappart’ın bir kadın hakem olarak ilham vermenin ötesinde bir rol üstlendiği ortada. Ki o da bunun farkında: “İşin zorlu kısmı asıl şimdi başlıyor” diyor.