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    HaberlerPazarŞimdiki Zamanın Hikayesi
    04.08.2019 - 07:50| BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Küçük yaşta büyümek - Ünal Çam

    Bazen zordur büyümek… Açlık ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda ise çocuk olmadan büyür çocuklar. Zanzibarlı henüz 12 yaşındaki bu kızın bakışları gösteriyor ki zorlu yaşam şartları onları çocukluğunu yaşamadan büyümeye zorluyor. 

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Salda modası - Oğuz Yeter

    Beyaz kumsalı ve turkuaz sularıyla Maldivler’e benzetilen Burdur’un gözdesi Salda Gölü kuşkusuz bu yaz sosyal medyada en çok kullanılan fotoğraflardan biri oldu. Türkiye’nin en derin gölü olmasıyla da öne çıkan Salda’da selfie yapmak ve sosyal medyada paylaşmak bu yılın modası oldu dersek abartmış olmayız.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kırmızı koltuk güzeli - Ozan Güzelce

    Kadıköy’ün en sevilen ve uğrak noktalarından olan Sanatçılar Sokağı renkli ve şık kafeleri ile öne çıkıyor. Bu sokağın müdavimlerinden olan bu kedi, bir mekândaki kırmızı koltukta oturmuş anın keyfini çıkarıyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kızıla yolculuk - Rıdvan Menekşe

    Turizmin başkenti Antalya doğanın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor. Gündüz yeşilin ve mavinin hakim olduğu kent güneşin batmasıyla kızıla bürünüyor. Akdeniz’in serin sularında yolculuğa çıkanlar ise bu anın keyfini doyasıya yaşıyor. 

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    50 yılın sıcağı - Cem Yorulmaz

    Yılın en sıcak ayı ağustos geldi çattı. Büyük şehirlerde neredeyse nefes almak bile zorlaştı. Milliyet arşivine baktığımızda görüyoruz ki 1989 yılının aynı mevsiminde son 50 yılın en sıcak yazı yaşanmış. İstanbul’da serinlemek için denize giren çocukları Cem Yorulmaz böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Doğanın mucizesi - Olay Seven

    Amerika’nın güneyinde Arizona sınırları içerisinde bulunan Antilop Kanyonu, farklı bir güzelliğe sahip. Erozyonlar sonucunda meydana gelen Antilop Kanyonu fotoğraf severlerin uğrak noktası haline geldi. Okuyucumuz Olay Seven’in bizimle paylaştığı bu büyülü fotoğrafta güneş ışınlarının kanyona yansıması görülüyor. 

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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