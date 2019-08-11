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    HaberlerPazarŞimdiki zamanın hikayesi
    11.08.2019 - 07:50| BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Galata’ya nazır olta - Ozan Güzelce

    İstanbul’da balık tutmak kimileri için vazgeçilmez hafta sonu aktivitelerinden. Boğaz’ın her iki yakasında hem masmavi denizi izlemek hem de stres atmak için balık tutmak ideal bir seçim. Bulutlu bir günde Galata Kulesi’ne nazır denize olta atan bu baba ve oğulun balık tutma keyfini arkadaşımız böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Derin bakışlar - Ünal Çam

    Doğallığın objektife yakalandığı bu an Zanzibar Adası’ndan geliyor. Yalın ayak oyun oynayan bu minik, foto muhabiri arkadaşımızın karşısına samimi yüz ifadeleriyle çıkıyor. 

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Sürpriz güzellik - Yavuz Özden

    Dünyanın en tehlikeli aynı zamanda en keyifli sporlarından biridir dağcılık. Niğde’de Aladağlar, yılın her ayı dağcıları kendine çekmeyi başarır. Çeşit çeşit çiçeklerin açtığı dağın etekleri, yaz mevsiminde zirveyi hedefleyen dağcılar için sürpriz güzellikler vadeder.

    Şimdiki zamanın hikayesi

    “Ah bir çocuk olsaydım!” - Rıdvan Menekşe

    Saf sevginin ve neşenin mimarı kuşkusuz çocuklar. Bulundukları her ortamı bir gülücük ve sevinç çığlığıyla değiştirebilirler. Fotoğraftaki minik de salıncakta sallanmanın verdiği keyifle sevinç çığlıkları atarken yetişkinlere adeta, “Ah bir çocuk olsaydım” dedirtiyor. 

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Kurban Bayramı heyecanı - İlhan Baştan

    Herkesin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı’nın bugün birinci günü. Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğraftaki gencin tam 48 yıl önce bir kurbanlık koçu omuzlarına alırken yaşadığı zorluğu ve gözlerine yansıyan mutluluğu bir arada görüyoruz. 

    Şimdiki zamanın hikayesi

    OKUR - ÇEKER

    Tozlu yollar - Ahmet Çelik

    Bitlis’in Tatvan ilçesinde köylerde hayvancılıkla uğraşan yaylacılar yaz kış demeden hayvanlarını beslemek için mücadele ediyor. Okuyucumuz Ahmet Çelik’in bizimle paylaştığı fotoğraf, yaylacıların yaz aylarındaki sıcak ve tozlu yollardaki göç yolculuğunu gözler önüne seriyor. 

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com

    Şimdiki zamanın hikayesi

     

     

    Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
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