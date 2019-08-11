Şimdiki zamanın hikayesi

Galata’ya nazır olta - Ozan Güzelce

İstanbul’da balık tutmak kimileri için vazgeçilmez hafta sonu aktivitelerinden. Boğaz’ın her iki yakasında hem masmavi denizi izlemek hem de stres atmak için balık tutmak ideal bir seçim. Bulutlu bir günde Galata Kulesi’ne nazır denize olta atan bu baba ve oğulun balık tutma keyfini arkadaşımız böyle fotoğraflamış.





Derin bakışlar - Ünal Çam

Doğallığın objektife yakalandığı bu an Zanzibar Adası’ndan geliyor. Yalın ayak oyun oynayan bu minik, foto muhabiri arkadaşımızın karşısına samimi yüz ifadeleriyle çıkıyor.

Sürpriz güzellik - Yavuz Özden

Dünyanın en tehlikeli aynı zamanda en keyifli sporlarından biridir dağcılık. Niğde’de Aladağlar, yılın her ayı dağcıları kendine çekmeyi başarır. Çeşit çeşit çiçeklerin açtığı dağın etekleri, yaz mevsiminde zirveyi hedefleyen dağcılar için sürpriz güzellikler vadeder.

“Ah bir çocuk olsaydım!” - Rıdvan Menekşe

Saf sevginin ve neşenin mimarı kuşkusuz çocuklar. Bulundukları her ortamı bir gülücük ve sevinç çığlığıyla değiştirebilirler. Fotoğraftaki minik de salıncakta sallanmanın verdiği keyifle sevinç çığlıkları atarken yetişkinlere adeta, “Ah bir çocuk olsaydım” dedirtiyor.

Kurban Bayramı heyecanı - İlhan Baştan

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı’nın bugün birinci günü. Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğraftaki gencin tam 48 yıl önce bir kurbanlık koçu omuzlarına alırken yaşadığı zorluğu ve gözlerine yansıyan mutluluğu bir arada görüyoruz.

OKUR - ÇEKER

Tozlu yollar - Ahmet Çelik

Bitlis’in Tatvan ilçesinde köylerde hayvancılıkla uğraşan yaylacılar yaz kış demeden hayvanlarını beslemek için mücadele ediyor. Okuyucumuz Ahmet Çelik’in bizimle paylaştığı fotoğraf, yaylacıların yaz aylarındaki sıcak ve tozlu yollardaki göç yolculuğunu gözler önüne seriyor.

“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com