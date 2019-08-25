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    HaberlerPazarŞimdiki Zamanın Hikayesi
    25.08.2019 - 07:50

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Tarihi evler - Yavuz Özden

    Batı Karadeniz’de Karabük’ün Safranbolu ilçesi, Türkiye’de tarih ve kültür turizmi için önemli bir yere sahip. Çok sayıda turistin ziyaret ettiği ilçede bulunan Safranbolu Evleri kendine has yapıları ve kültürel özellikleri ile her yıl binlerce turist çekmeyi başarıyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Değişmeyen gülüşler - Ünal Çam

    Kıtalar, sınırlar, ülkeler değişse de değişmeyen tek şey çocukların yüzündeki masum gülümseme… Fildişi Sahilleri’nin Abidjan kentinde yoksul bir mahallede bir akşamüzeri oyun oynayan çocukların, dünyanın hiçbir yerinde değişmeyen o gülümsemeleri arkadaşımızın objektifine böyle yansıdı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Lavanta kokulu köy - Oğuz Yeter

    Isparta Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak köyü, son yıllarda lavanta tarlalarıyla öne çıkmaya başladı. Bu tarlalar her yıl yaz aylarında fotoğraf çekmeyi seven ziyaretçilerin akınına uğruyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Havada şenlik var - Ozan Güzelce

    Yaz tatillini deniz kenarlarında geçirenler için eğlenceli bir aktivite olan Parasailing, Antalya‘nın Lara Plajı’nda da yapılıyor. Bu eğlenceli aktiviteyle sürat teknesi arkasında paraşütle 200 metreye kadar yükselerek manzaranın ve gökyüzünün keyfini çıkarmak mümkün.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet farkı

    Çanakkale Şehitler Abidesi’nin 2. Dünya Savaşı’yla ekonomik krizden etkilenerek yapımına ara verildi. Yıllar sonra tamamlanması için devreye Türk basının köklü gazetesi Milliyet girdi ve yeni bir kampanya başlattı. Milliyet arşivinden aldığımız 1958 yılına ait fotoğrafta bir seyyar büfecinin kampanyaya verdiği destek görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Süslü sokak - Damla Topbaş

    Yozgat’ta Süsler Sokak’ta başını gökyüzüne kaldıranlar rengarenk bir manzara ile karşılaşıyor. Sokağı boydan boya saran şemsiyeleri okuyucumuz Damla Topbaş fotoğraflamış ve bizimle paylaşmış. 

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com

    Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla dikkat çeken rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınları üzerine bir kampanya başlattı
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