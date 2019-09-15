Şimdiki zamanın hikayesi

Milliyet Arşivinden 36 yıl önce bugün



DARBE NÖBETİ



Bundan tam 39 yıl önce Türkiye 12 Eylül sabahı tank sesleriyle güne başladı. Kenan Evren’in 12 Eylül 1980’de yaptığı askeri darbe sonrası halk iradesiyle göreve gelen hükümet devrildi, siyasi liderlerle birlikte 650 bin kişi gözaltına alındı. En az 1 milyon 683 bin kişi fişlenirken 50’si idamla 171’i de “işkence” ile öldü. Unutmamamız gereken o güne ait fotoğraf Milliyet arşivinden; darbe sabahı İstiklal Caddesi’nde nöbet tutan askerler görülüyor.



Değişmeyen masumiyet / OZAN GÜZELCE









Halkalı’da düzenlenen “Geleneksel Aşura Matemi” törenine binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar arasındaki küçük kızın masumiyeti ise matem buluşmasına damgasını vurdu. Elinde salladığı yelpazesi, yeşil gözleri ve bakışları arkadaşımızın objektifine böyle yansıdı.



Zeplinin anavatanı / MEHMET TİRYAKİOĞLU









Zeplinin gökyüzünde ilk uçmaya başladığı yer olan Almanya’nın Friedrichshafen şehri, dünya havacılık tarihi açısından da önemli bir yere sahip. Buradaki Zeplin Müzesi de şehrin bu yönünü ziyaretçilerine aktarmak için faaliyet gösteriyor. Okuyucumuz Mehmet Tiryakioğlu’nun bizimle paylaştığı fotoğrafta göl kenarında Zeplin Müzesi ve havada uçan bir zeplin görülüyor.



Diyarbakır’ın gözdesi / ÜNAL ÇAM









Kehribar tespihi, renkli poşusu, şalvarı ve beyaz kösele ayakkabılarıyla Diyarbakırlıların ilgisini üzerine topluyor Xale Kemal. Nevi şahsına münhasır görünüşüyle kısa sürede şehrin tanınan simalarından birisi olmayı da başarmış. Özellikle düğün ve özel günlerde folklar oyunları ile izleyenleri kendisine hayran bırakan Xale Kemal, Ulu Cami önünde Ünal Çam’ın objektifine böyle poz verdi.



Tatilin son demleri / RIDVAN MENEKŞE









Sonbahar geldi, eylül ayıyla birlikte turizm başkenti Antalya’da tatil sezonunun son demleri yaşanıyor. Gündüzleri sahilleri boş bırakmayan yerli ve yabancı turistler denize giriyor; akşamları ise sahilde yürüyüş yapmanın keyfini hiçbir şeye değişmiyorlar.