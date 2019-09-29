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    HaberlerPazarŞimdiki Zamanın Hikayesi
    29.09.2019 - 07:50 | | BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    İstanbul’da üç gün önce yaşanan 15 saniye süren 5.8 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. İstanbullular korkudan evlerine girmedi. Deprem sonrası okullar başta olmak üzere, hastaneler, evler ve iş yerleri boşaltıldı. Bir caminin minaresi yıkılırken bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. Uzmanlar, sismik açıdan Türkiye’nin  aktif durumda olduğunu ve Avrasya-Arap-Afrika levhası arasında yer aldığını belirtiyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    20 yıllık deprem hafızası

    1999 depreminde yerle bir olan İzmit Dumlupınar mahallesinin 20 yıl sonraki hali facianın acı izlerinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    17 Ağustos’ta Yalova - Ercan Arslan

    “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremde Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova’da büyük can ve mal kaybı yaşandı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    İstanbul’da son 3 gün...

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

     

     

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