Şimdiki Zamanın Hikayesi

20 yıllık deprem hafızası

1999 depreminde yerle bir olan İzmit Dumlupınar mahallesinin 20 yıl sonraki hali facianın acı izlerinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor.

17 Ağustos’ta Yalova - Ercan Arslan

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremde Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova’da büyük can ve mal kaybı yaşandı.

İstanbul’da son 3 gün...