Şimdiki Zamanın Hikayesi

Afrika’nın renkleri - Ünal Çam

Afrika’nın egzotik ülkesi Fildişi Sahilleri Cumhuriyeti birbirinden farklı ürünleri barındırılan pazarlarıyla ünlü. Abidjan kentinde kurulan Senegal Pazarı’nda rengarenk şalları başında taşıyan kadın satıcı, arkadaşımız Ünal Çam’ın objektifine böyle gülümsüyor.

Megayat - Rıdvan Menekşe

2.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın en zenginleri arasında yer alan Alexander Svetakov, ailesiyle birlikte Antalya’daydı. Akdeniz açıklarına demirleyen 72 metrelik devasa yatı görenler telefonlarına sarıldı.

Osmanlı macunu - Ozan Güzelce

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın hastalığına çare olarak ortaya çıkan Osmanlı Macunu 41 çeşit baharat ve bitkiden meydana geliyor. Şifa verdiğine inanılan bu macun günümüzde daha çok çocukların ilgi gösterdiği şekerleme olarak sokaklarda satılıyor.

Doğal manzara - Oğuz Yeter

Silivri’deki Danamandıra Tabiat Parkı, bitki çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Foto muhabirimiz Oğuz Yeter’in drone ile çektiği fotoğrafta tabiat parkının güzelliği gözler önüne seriliyor.

Yaşlılar haftası - Mustafa İstemi

Birleşmiş Milletler 1990 yılında aldığı bir kararla, insanların “yaşlı sağlığı” konusunda bilinçlendirilmesine, yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla 1 Ekim tarihini Dünya Yaşlılar Günü ilan etti. Her yıl farklı programlarla kutlanan Yaşlılar Günü için Milliyet arşivinden aldığımız fotoğraf usta foto muhabiri Mustafa İstemi’ye ait. Fotoğrafta 82 yaşındaki Fatma Ayçetin’in ziyaretine gelen çocuklar görülüyor.

Vraklamayan kurbağa - Alperen Bilgili

Dünyanın tek ötmeyen kurbağa türü olan Toros Kurbağası (Rana Holtzi), Niğde Ulukışla’daki Bolkar Dağları’nda Karagöl ve Çiniligöl’de yaşıyor. Koruma altındaki bu canlılar dağcılar kadar turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Okuyucumuz Alperen Bilgili’nin bizimle paylaştığı fotoğrafta, doğal ortamındaki kurbağa fotoğrafa böyle yansıdı.

“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com