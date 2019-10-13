Şimdiki zamanın hikayesi

Yağmurlu günler / OZAN GÜZELCE









Ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı’nın dediği gibi, “Günler hazinleşir, geceler uhrevileşir”; işte o an anla ki son bahar gelmiştir. Taksim İstiklal Caddesi’nde bir vitrinin camına düşen yağmur damlaları ardında belirginleşen tramvay, arkadaşımız Ozan Güzelce’nin objektifine böyle yansımış.



Albino güzelliği / ÜNAL ÇAM









Fildişi Sahilleri Abidjan kentine bağlı Azaguie kasabasında bir etkinlik için toplanan çocuklar bir arada eğleniyor. Albino olan bir kız çocuğu farklılığını önemsemeyen arkadaşlarıyla eğlenirken objektife böyle yansıdı.



Bir mevsim gülümsemesi / OĞUZ YETER









Sonbahar için, “Huzur ve mutluluğun saklandığı mevsimdir” denir. Bolu’nun eşsiz doğa harikalarından biri olan Abant Tabiat Parkı, mevsimin gülümsemesini görmek isteyenlere kapılarını açarak gülümsüyor adeta.



Gökkuşağı gibi doğa / EBRU SUCUKA









Her mevsimin ayrı güzelliği vardır ama renkleriyle sonbahar adeta büyüler insanoğlunu. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, doğal güzelliğiyle bilinen Suuçtu Şelalesi sonbaharın son demlerinde renk cümbüşüyle adeta görsel bir şölen sunuyor. Okuyucumuz Ebru Sucuka’nın bizimle paylaştığı fotoğrafta sonbaharın gökkuşağı gibi renklerini görüyoruz.



Kız çocuklarından yardım / ÖZDEMİR GÜRSOY (Milliyet arşivinden 59 yıl önce bugün)









Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren 11 Ekim günü, “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1960 yılına ait bu fotoğrafta bir kampanyaya destek veren kız çocuklarının fedakarlığını görüyoruz.