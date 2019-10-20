Şimdiki zamanın hikayesi

Mehmetçik’e selam - MUSTAFA İSTEMİ







İstiklal Caddesi’ndeki gençler de destek için asker selamı verdi.







ABD ile omuz omuza Kore’ye - MİLLİYET ARŞİVİNDEN 67 YIL ÖNCE BUGÜN









Türk askeri ülkesinden binlerce kilometre uzakta, Kore’de savaşa gitmek için yola çıktığında takvimler 17 Eylül 1950’yi gösteriyordu. Mehmetçiğin gösterdiği kahramanlık Kore halkı tarafından yıllar geçse de unutulmadı ama Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda biraz vefasız tavır sergiliyor. Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğrafta İzmir’e gelen Türk askerlerinden oluşan Kore Birliği görülüyor.



Zirvedeki güzellik - ALPEREN BİLGİLİ









Niğde ve Mersin’in ortak sınırındaki Bolkar Dağları’nın zirvesinde iki krater gölü bulunuyor. Birbirine 150 metre uzaklıkta olan Karagöl ile Çiniligöl birçok dağcının, doğaseverin ilgisini çekiyor. Okuyucumuz Alperen Bilgili’nin bizimle paylaştığı bu fotoğrafta Çiniligöl’e yansıyan güzelliği görüyoruz.



Tiril tiril bir belde - KEMAL BULUT











Yemyeşil bahçeleri, Rum evleri, tarihiyle Bursa’ya bağlı tiril tiril bir belde Trilye. Hafta sonları keyifli vakit geçirebileceğiniz Trilye sokaklarında fotoğraf çekmek l Yemyeşil bahçeleri, Rum evleri, tarihiyle Bursa’ya bağlı tiril tiril bir belde Trilye. Hafta sonları keyifli vakit geçirebileceğiniz Trilye sokaklarında fotoğraf çekmek ise ayrı keyif. Bu tarihi beldede dolaşırken birbirinden ilginç mimari yapılar kadrajınıza takılabilir.



Kuşbakışı Gölyazı - OĞUZ YETER









Gölyazı Köyü, Bursa’da doğayla tarihin bütünleştiği eşsiz güzellikteki Uluabat Gölü kıyısında bir inci gibi parlıyor. Geleneksel evlerin olduğu köyde balıkçılık başlıca geçim kaynağı olsa da tekne turu son zamanlarda moda oldu. Foto muhabiri Oğuz Yeter’in drone’la çektiği fotoğrafta Gölyazı Köyü’ne ve Uluabat Gölü’ne kuşbakışı bakıyoruz.



