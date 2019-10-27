Şimdiki Zamanın Hikayesi

Mevsim renkleri - Oğuz Yeter

Bolu’nun eşsiz doğa harikalarından biri olan Abant Gölü’nün sonbaharını foto muhabirimiz Oğuz Yeter drone ile fotoğrafladı.

Ziyafet saati - Mustafa İstemi

TBMM bahçesinde yapılan çevre düzenlemesiyle süs havuzunun yeni sakinleri tatlı su balığı ‘koi’ler oldu. Uzakdoğuluların özellikle de Japonların, “Hayatta başarıyı ve azmi simgeliyor” dedikleri “koi”ler bahçe keyfi yapanlara huzur veriyor. Fotoğrafta akvaryumdaki balıkların biberon ziyafetini görüyoruz.

Yeşil Büyü - Menderes Özel

Beşiktaş Şair Nedim Caddesi’ndeki bu cesur apartman, kışla birlikte tüm yeşilliğini kaybedecek olsa da, sonraki bahar için heyecanını asla yitirmeyecek. Menderes Özel’in özel bir objektifle fotoğrafladığı Sarmaşıklı apartman, “beton cehennemine” yıllardır meydan okuyor.

Şehrin iki simgesi - Ozan Güzelce

İstanbul’un en bilinen simgelerindendir şehir hatları vapurları ve Galata Kulesi… Gündelik yaşamın telaşında gözlerden kaçan bu iki güzellik üstü üste düştüğünde arkadaşımızın objektifine böyle yansıdı.

Süper babaanneler

Nineler Günü 1983 yılından bu yana her yıl 30 Ekim’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milliyet arşivinden aldığımız,

24 yıl önce çekilen bu kare lise öğrencilerinin Yeşilyurt Huzurevi’ni ziyaretini gösteriyor.

OKUR ÇEKER

Küre’nin sonbahar güzelliği - Ebru Sucuka

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, 1999 yılında Avrupa’da koruma öncelikli alanlardan birisi olarak Küre Dağları’nı seçti. Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Küre’de çektiği bu fotoğrafı okuyucumuz Ebru Sucuka bizimle paylaştı.

“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com