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    HaberlerPazarŞimdiki Zamanın Hikayesi
    27.10.2019 - 07:50 |

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Mevsim renkleri - Oğuz Yeter

    Bolu’nun eşsiz doğa harikalarından biri olan Abant Gölü’nün sonbaharını foto muhabirimiz Oğuz Yeter drone ile fotoğrafladı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Ziyafet saati - Mustafa İstemi

    TBMM bahçesinde yapılan çevre düzenlemesiyle süs havuzunun yeni sakinleri tatlı su balığı ‘koi’ler oldu. Uzakdoğuluların özellikle de Japonların, “Hayatta başarıyı ve azmi simgeliyor” dedikleri “koi”ler bahçe keyfi yapanlara huzur veriyor. Fotoğrafta akvaryumdaki balıkların biberon ziyafetini görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Yeşil Büyü - Menderes Özel

    Beşiktaş Şair Nedim Caddesi’ndeki bu cesur apartman, kışla birlikte tüm yeşilliğini kaybedecek olsa da, sonraki bahar için heyecanını asla yitirmeyecek. Menderes Özel’in özel bir objektifle fotoğrafladığı Sarmaşıklı apartman, “beton cehennemine” yıllardır meydan okuyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şehrin iki simgesi - Ozan Güzelce

    İstanbul’un en bilinen simgelerindendir şehir hatları vapurları ve Galata Kulesi… Gündelik yaşamın telaşında gözlerden kaçan bu iki güzellik üstü üste düştüğünde arkadaşımızın objektifine böyle yansıdı. 

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Süper babaanneler

    Nineler Günü 1983 yılından bu yana her yıl 30 Ekim’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milliyet arşivinden aldığımız,
    24 yıl önce çekilen bu kare lise öğrencilerinin Yeşilyurt Huzurevi’ni ziyaretini gösteriyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    OKUR ÇEKER

    Küre’nin sonbahar güzelliği - Ebru Sucuka

    Dünya Doğayı Koruma Vakfı, 1999 yılında Avrupa’da koruma öncelikli alanlardan birisi olarak Küre Dağları’nı seçti. Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Küre’de çektiği bu fotoğrafı okuyucumuz Ebru Sucuka bizimle paylaştı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com

     

     

    Kırmızı halıda şıklık yarışı56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.
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