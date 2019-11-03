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    HaberlerPazarŞimdiki zamanın hikayesi
    03.11.2019 - 07:50 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Cumhuriyetimiz 96 yaşında -  OZAN GÜZELCE

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı tüm yurtta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Üsküdar‘daki etkinliklerde birçok konser, ışık ve havai fişek gösterisinin yanı sıra vals yapanlar da böyle görüntülendi.

    Havadan göl manzarası -  MEHMET TİRYAKİOĞLU

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Konstanz Gölü ya da diğer ismiyle Bodensee, Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin sınırlarının kesiştiği bölgede bulunuyor. Yıl boyunca çok sayıda turistin ziyaret ettiği gölün fotoğrafını okuyucumuz Mehmet Tiryakioğlu drone ile çekip bizimle paylaştı.

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com

    Mehmetçik şefkati  YAVUZ ÖZDEN

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Suriye’nin kuzeyini terör örgütü YPG/PYD/DAEŞ’den temizlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Rasulayn Ve Telabyad terör örgütlerinden temizlenirken, Türkiye tarafından yardımlar da bölgeye gidiyor. Fotoğrafta Türk askeri tarafından kurulan mobil klinikte sağlık muayenesi yapılan Suriyeli bir çocuk görülüyor.

    Milliyet’ten organ bağışına destek - ARŞİVİNDEN 22 YIL ÖNCE BUGÜN

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kasım ayının ilk haftasında etkinlikler düzenleniyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1997 yılına ait bu fotoğrafta, Organ Nakil Kuruluşları Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Milliyet Gazetesi’nin de bulunduğu Medya Center’da organ bağışı kampanyasına dikkat çekiliyor.

    Pembe yazmalı kadın -  ÜNAL ÇAM

    Şimdiki zamanın hikayesi



    “Kara Kıta” olarak adlandırılan Afrika’da insanlar nazire yaparcasına rengarenk giyinmeyi seviyorlar. Pembe yazmasıyla dikkati kendisine çeken bu kadının bakışları arkadaşımız Ünal Çam’ın objektifine böyle yansıdı.

    2 Kasım 2019 Magazin Bülteni2 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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