Şimdiki zamanın hikayesi

Cumhuriyetimiz 96 yaşında - OZAN GÜZELCE



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı tüm yurtta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Üsküdar‘daki etkinliklerde birçok konser, ışık ve havai fişek gösterisinin yanı sıra vals yapanlar da böyle görüntülendi.



Havadan göl manzarası - MEHMET TİRYAKİOĞLU









Konstanz Gölü ya da diğer ismiyle Bodensee, Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin sınırlarının kesiştiği bölgede bulunuyor. Yıl boyunca çok sayıda turistin ziyaret ettiği gölün fotoğrafını okuyucumuz Mehmet Tiryakioğlu drone ile çekip bizimle paylaştı.



“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com



Mehmetçik şefkati YAVUZ ÖZDEN









Suriye’nin kuzeyini terör örgütü YPG/PYD/DAEŞ’den temizlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Rasulayn Ve Telabyad terör örgütlerinden temizlenirken, Türkiye tarafından yardımlar da bölgeye gidiyor. Fotoğrafta Türk askeri tarafından kurulan mobil klinikte sağlık muayenesi yapılan Suriyeli bir çocuk görülüyor.



Milliyet’ten organ bağışına destek - ARŞİVİNDEN 22 YIL ÖNCE BUGÜN





Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kasım ayının ilk haftasında etkinlikler düzenleniyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1997 yılına ait bu fotoğrafta, Organ Nakil Kuruluşları Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Milliyet Gazetesi’nin de bulunduğu Medya Center’da organ bağışı kampanyasına dikkat çekiliyor.

Pembe yazmalı kadın - ÜNAL ÇAM









“Kara Kıta” olarak adlandırılan Afrika’da insanlar nazire yaparcasına rengarenk giyinmeyi seviyorlar. Pembe yazmasıyla dikkati kendisine çeken bu kadının bakışları arkadaşımız Ünal Çam’ın objektifine böyle yansıdı.

