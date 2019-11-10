Şimdiki zamanın hikayesi

Atatürk’ün anısına saygıyla



YAVUZ ÖZDEN / Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu. Türk halkını yasa boğan ölümünün üzerinden 81 yıl geçti. Atatürk aramızdan ayrıldığı 10 Kasım’da çeşitli etkinliklerle anılırken, vatandaşlar Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı’na akın ediyor. Her yıl 10 Kasım’da bayraklar yarıya indirilirken saatler 9’u 5 geçe Türkiye’de yaşam da duruyor.



OZAN GÜZELCE / 7 Kasım 2019 - Dolmabahçe Sarayı







OĞUZ YETER / 10 Kasım 2015 - Dolmabahçe Sarayı







RÜÇHAN ÜNVER / 10 Kasım 1959 - İstanbul







10 Kasım 1966 - İstanbul







