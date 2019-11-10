BİST103.153-0,38EURO6,35-0,04USD5,770,31ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerPazar HaberleriŞimdiki zamanın hikayesi
    10.11.2019 - 07:50 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Atatürk’ün anısına saygıyla

    YAVUZ ÖZDEN / Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu. Türk halkını yasa boğan ölümünün üzerinden 81 yıl geçti. Atatürk aramızdan ayrıldığı 10 Kasım’da çeşitli etkinliklerle anılırken, vatandaşlar Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı’na akın ediyor. Her yıl 10 Kasım’da bayraklar yarıya indirilirken saatler 9’u 5 geçe Türkiye’de yaşam da duruyor.

    OZAN GÜZELCE / 7 Kasım 2019 - Dolmabahçe Sarayı 

    Şimdiki zamanın hikayesi


      OĞUZ YETER / 10 Kasım 2015 - Dolmabahçe Sarayı

    Şimdiki zamanın hikayesi


      RÜÇHAN ÜNVER / 10 Kasım 1959 - İstanbul 

    Şimdiki zamanın hikayesi


    10 Kasım 1966 - İstanbul 

    Şimdiki zamanın hikayesi


    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Cenazeler için üvey kardeşten onay aldım’

    ‘Cenazeler için üvey kardeşten onay aldım’

    Ara tatile hazır mısınız?

    Ara tatile hazır mısınız?

    Yeşillikler arasında olmak son arzusuydu

    Yeşillikler arasında olmak son arzusuydu

    Listapad’da ‘Lillian’ damgası

    Listapad’da ‘Lillian’ damgası

    Sıradaki Haber