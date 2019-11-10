10.11.2019 - 07:50 | | Bünyamin Aygün
Şimdiki zamanın hikayesi
Atatürk’ün anısına saygıyla
YAVUZ ÖZDEN / Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu. Türk halkını yasa boğan ölümünün üzerinden 81 yıl geçti. Atatürk aramızdan ayrıldığı 10 Kasım’da çeşitli etkinliklerle anılırken, vatandaşlar Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı’na akın ediyor. Her yıl 10 Kasım’da bayraklar yarıya indirilirken saatler 9’u 5 geçe Türkiye’de yaşam da duruyor.
OZAN GÜZELCE / 7 Kasım 2019 - Dolmabahçe Sarayı
OĞUZ YETER / 10 Kasım 2015 - Dolmabahçe Sarayı
RÜÇHAN ÜNVER / 10 Kasım 1959 - İstanbul
10 Kasım 1966 - İstanbul