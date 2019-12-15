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    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki Zamanın Hikayesi
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    15.12.2019 - 07:50 | | BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Asırlık sütunlar - Yavuz Özden

    Harran Ovası’nın tam orta yerine kurulan Şanlıurfa, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar ve görülmeye değer şehirlerimiz arasında ön sıralarda yer alır. Milliyet Gazetesi foto muhabiri Yavuz Özden bu kadim şehirde asırlar önce Edessa Kralı’nın karısı ve kızı için yaptırdığı sütunları ve havada kanat çırpan bir kuşun bütünleştiği anı fotoğraflayarak etkili bir kompozisyon oluşturmuş.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Hayata sanatla tutunuyorlar - Ünal Çam

    Sultan 2. Abdülhamid zamanında hizmete giren Darülaceze bugün de ihtiyaç sahiplerine yardımı esirgemeyen en eski kurumlardan biri. Darülacezede kurulan atölyelerde yeteneklerini sergileyen yaşlılarımız ortaya koydukları eserlerle hem sanata katkı sağlıyorlar hem de hayata daha sıkı tutunuyorlar.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    “Belki bana çıkar” - Ozan Güzelce

    Yeni yıla haftalar kala Milli Piyango yine umut oldu. Büyük ikramiye 80 milyon lira. Piyango biletleri hızla satılıyor. Tabii İstanbul‘da yaşayanlar için en popüler gişelerin başında Eminönü’ndeki Nimet Abla geliyor. “Belki bana çıkar“ umudu taşıyanlar şimdiden kuyruğa girdi bile.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Sonbahara veda - Oğuz Yeter

    Son yıllarda moda olan drone’la doğa fotoğrafı çekme furyasına katılan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Oğuz Yeter, bir gün önce Belgrad ormanlarında çekmiş bu fotoğrafı. Kışın geç gelmesinin tesellisi olarak.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Dayanışma zamanı - Cem Yorulmaz

    12-18 Aralık tarihleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “Yoksullarla Dayanışma Haftası” olarak ilan edildi. Temel ihtiyaçlarının tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olamayanların sorunlarına dikkat çekiyor bu hafta. Milliyet arşivinden aldığımız 1994 yılına ait bu fotoğraf da dayanışmanın örneklerinden biri. Ellerinde kaplarla Eyüp Aşevi’ne gelenler evlerine sıcak yemek götürüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    OKUR - ÇEKER

    Duygu Ündeğer - Sisli şehir

    İstanbul’da sis ulaşımı olumsuz etkilese de ortaya çıkan manzara görülmeye değer. Sisin ardında saklanan şehri adeta kurtarmaya çalışan iki kuşun o anını okuyucumuz Duygu Ündeğer fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com

     

     

    15 Aralık 2019 Magazin Bülteni15 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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