Şimdiki Zamanın Hikayesi

Asırlık sütunlar - Yavuz Özden

Harran Ovası’nın tam orta yerine kurulan Şanlıurfa, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar ve görülmeye değer şehirlerimiz arasında ön sıralarda yer alır. Milliyet Gazetesi foto muhabiri Yavuz Özden bu kadim şehirde asırlar önce Edessa Kralı’nın karısı ve kızı için yaptırdığı sütunları ve havada kanat çırpan bir kuşun bütünleştiği anı fotoğraflayarak etkili bir kompozisyon oluşturmuş.

Hayata sanatla tutunuyorlar - Ünal Çam

Sultan 2. Abdülhamid zamanında hizmete giren Darülaceze bugün de ihtiyaç sahiplerine yardımı esirgemeyen en eski kurumlardan biri. Darülacezede kurulan atölyelerde yeteneklerini sergileyen yaşlılarımız ortaya koydukları eserlerle hem sanata katkı sağlıyorlar hem de hayata daha sıkı tutunuyorlar.

“Belki bana çıkar” - Ozan Güzelce

Yeni yıla haftalar kala Milli Piyango yine umut oldu. Büyük ikramiye 80 milyon lira. Piyango biletleri hızla satılıyor. Tabii İstanbul‘da yaşayanlar için en popüler gişelerin başında Eminönü’ndeki Nimet Abla geliyor. “Belki bana çıkar“ umudu taşıyanlar şimdiden kuyruğa girdi bile.

Sonbahara veda - Oğuz Yeter

Son yıllarda moda olan drone’la doğa fotoğrafı çekme furyasına katılan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Oğuz Yeter, bir gün önce Belgrad ormanlarında çekmiş bu fotoğrafı. Kışın geç gelmesinin tesellisi olarak.

Dayanışma zamanı - Cem Yorulmaz

12-18 Aralık tarihleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “Yoksullarla Dayanışma Haftası” olarak ilan edildi. Temel ihtiyaçlarının tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olamayanların sorunlarına dikkat çekiyor bu hafta. Milliyet arşivinden aldığımız 1994 yılına ait bu fotoğraf da dayanışmanın örneklerinden biri. Ellerinde kaplarla Eyüp Aşevi’ne gelenler evlerine sıcak yemek götürüyor.

OKUR - ÇEKER

Duygu Ündeğer - Sisli şehir

İstanbul’da sis ulaşımı olumsuz etkilese de ortaya çıkan manzara görülmeye değer. Sisin ardında saklanan şehri adeta kurtarmaya çalışan iki kuşun o anını okuyucumuz Duygu Ündeğer fotoğraflamış.

“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com