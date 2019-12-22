Şimdiki zamanın hikayesi

At sevgisi



Atlar ilk evcilleştirilen hayvanların başında geliyor. Orta Asya’dan başlayan bu dostluk halen devam etmekte. Bursa Karacabey’de bulunan Türkiye Jokey Kulübü’nün harasında oluşturulan at sevgisi durağında atları sevmek de fotoğraflamak da mümkün.



Tarihi şerbetçi









İstanbul’un tarihi sokaklarında gezerken görebileceğimiz bir kare bizi geçmişe götürebiliyor. Süleymaniye Camii’nin avlusunda, geleneksel kıyafetiyle bir şerbetçi, “Gül Şerbetini” sırtına yüklediği güğümünde satıyor.



TEK VÜCUT









Atlı sporların en heyecanlılarından biri engel atlama yarışlarıdır. Binicisi ile atın tek vücut haline geldiği bu sporda engelleri başarıyla geçmenin tek yolu bu… Kemer Country’de düzenlenen engelli atlama yarışlarında tek vücut olan şampiyon ve binicisini foto muhabiri Ünal Çam

böyle fotoğrafladı.



Çakmak gözler









Ona bakınca insanın, “Yepyeni bir dünya birikiyor umutla baktığı gözlerinde” diyesi geliyor. Okuyucumuz Ahmet Akpolat, bizimle paylaştığı bu fotoğrafını Filipinler’in Mindanao bölgesindeki Cotobato şehrinde çekmiş.



“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz.



bunyaminaygun@gmail.com



MİLLİYET ARŞİVİNDEN 30 YIL ÖNCE BUGÜN









Zulümden kaçış



18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’ydü. Türkiye’nin medya sektöründe en büyük fotoğraf arşivine sahip Milliyet Gazetesi’nin arşivinden aldığımız bu fotoğrafta 30 yıl önce Bulgaristan’dan göçe zorlanarak Edirne’ye gelen soydaşlarımızı görüyoruz.