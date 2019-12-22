BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki zamanın hikayesi
    ABONE OL
    22.12.2019 - 07:50 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi

    At sevgisi

    Atlar ilk evcilleştirilen hayvanların başında geliyor. Orta Asya’dan başlayan bu dostluk halen devam etmekte. Bursa Karacabey’de bulunan Türkiye Jokey Kulübü’nün harasında oluşturulan at sevgisi durağında atları sevmek de fotoğraflamak da mümkün.

    Tarihi şerbetçi

    Şimdiki zamanın hikayesi



    İstanbul’un tarihi sokaklarında gezerken görebileceğimiz bir kare bizi geçmişe götürebiliyor. Süleymaniye Camii’nin avlusunda, geleneksel kıyafetiyle bir şerbetçi, “Gül Şerbetini” sırtına yüklediği güğümünde satıyor.

    TEK VÜCUT 

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Atlı sporların en heyecanlılarından biri engel atlama yarışlarıdır. Binicisi ile atın tek vücut haline geldiği bu sporda engelleri başarıyla geçmenin tek yolu bu… Kemer Country’de düzenlenen engelli atlama yarışlarında tek vücut olan şampiyon ve binicisini foto muhabiri Ünal Çam
    böyle fotoğrafladı.

    Çakmak gözler

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Ona bakınca insanın, “Yepyeni bir dünya birikiyor umutla baktığı gözlerinde” diyesi geliyor. Okuyucumuz Ahmet Akpolat, bizimle paylaştığı bu fotoğrafını Filipinler’in Mindanao bölgesindeki Cotobato şehrinde çekmiş.

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz.

    bunyaminaygun@gmail.com

    MİLLİYET ARŞİVİNDEN 30 YIL ÖNCE BUGÜN

    Şimdiki zamanın hikayesi



    Zulümden kaçış

    18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’ydü. Türkiye’nin medya sektöründe en büyük fotoğraf arşivine sahip Milliyet Gazetesi’nin arşivinden aldığımız bu fotoğrafta 30 yıl önce Bulgaristan’dan göçe zorlanarak Edirne’ye gelen soydaşlarımızı görüyoruz.

    Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

    Feci son! 29 gün sonra böyle bulundu

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    65 yaş aylığına zam müjdesi!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Bu alet insanları delirtiyor!

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

    Sıradaki Haber