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    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki Zamanın Hikayesi
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    26.01.2020 - 07:50 | | BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Afganlı çocukların dramı - Ünal Çam

    Pakistan’ın başkenti İslamabad’a yaklaşık 30 kilometre mesafede çamurdan yapılan evlerden oluşan Afgan mülteci kampındaki durum içler acısı. Yokluğun ve sefaletin hakim olduğu bu kampta yaşayan çocuklar kampa dışarıdan gelen yabancılara ürkek gözlerle bakıyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Dans performansı - Oğuz Yeter

    Çin Halk Cumhuriyeti bir buçuk milyara yakın nüfusuyla öne çıksa da kültürel çeşitlilik bakımından da adından sıkça söz ettiriyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde turistleri yerel danslarıyla karşılayan dansçıların performansı görülmeye değer.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Üç simge bir arada - Ozan Güzelce

    Yaşadığınız şehrin birden çok farklı ve güzel özellikleri varsa mutlu olursunuz. Bu açıdan bakıldığında dünyanın en şanlıları İstanbullular denilebilir. Fotoğrafta, Kız Kulesi, arkasında Ortaköy Camii ve iki yakayı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü foto muhabiri Ozan Güzelce’nin kadrajına böyle yansımış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Bir İstanbul klasiği - Ahenk Bayazıt

    İstanbul’un incisi Galata, fotoğraf severlerin adeta gözbebeği... Galata Kulesi ile denizin birleştiği en güzel noktalardan biri olan Eminönü’nde, günün şanslısı gri paltolu turist kadın; Arkadaşına poz verirken manzarayı tamamlayan bu kadının neşesi birden fazla objektife takıldı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Maç için değil iş için

    Yıl 1985, iş bulma umudu bugünden en az üç kat fazla. Öyle ki, sıradan bir memuriyet sınavı için bile stadyumlar dolup taşıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1985 yılına ait bu fotoğrafta Tarım Kredi Kooperatifleri bölge müdürlüklerine alınacak memurların sınavları Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılırken tribünde memur adayları görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    OKUR ÇEKER

    Kış güzelliği - Musa Güleç

    Dünya kültür mirasına eklediği önemli eserlerin yanı sıra kıvrımlı yolları, bitişik evleri ile öne çıkan Eskişehir’in Odunpazarı İlçesi yerli yabancı çok sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor. Okuyucumuz Musa Güleç’in bizimle paylaştığı bu tablo gibi fotoğrafta, karın etkisini gösterdiği kış ayında rengarenk Odunpazarı Evleri görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com

     

    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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