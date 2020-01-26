Şimdiki Zamanın Hikayesi

Afganlı çocukların dramı - Ünal Çam

Pakistan’ın başkenti İslamabad’a yaklaşık 30 kilometre mesafede çamurdan yapılan evlerden oluşan Afgan mülteci kampındaki durum içler acısı. Yokluğun ve sefaletin hakim olduğu bu kampta yaşayan çocuklar kampa dışarıdan gelen yabancılara ürkek gözlerle bakıyor.

Dans performansı - Oğuz Yeter

Çin Halk Cumhuriyeti bir buçuk milyara yakın nüfusuyla öne çıksa da kültürel çeşitlilik bakımından da adından sıkça söz ettiriyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde turistleri yerel danslarıyla karşılayan dansçıların performansı görülmeye değer.

Üç simge bir arada - Ozan Güzelce

Yaşadığınız şehrin birden çok farklı ve güzel özellikleri varsa mutlu olursunuz. Bu açıdan bakıldığında dünyanın en şanlıları İstanbullular denilebilir. Fotoğrafta, Kız Kulesi, arkasında Ortaköy Camii ve iki yakayı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü foto muhabiri Ozan Güzelce’nin kadrajına böyle yansımış.

Bir İstanbul klasiği - Ahenk Bayazıt

İstanbul’un incisi Galata, fotoğraf severlerin adeta gözbebeği... Galata Kulesi ile denizin birleştiği en güzel noktalardan biri olan Eminönü’nde, günün şanslısı gri paltolu turist kadın; Arkadaşına poz verirken manzarayı tamamlayan bu kadının neşesi birden fazla objektife takıldı.

Maç için değil iş için

Yıl 1985, iş bulma umudu bugünden en az üç kat fazla. Öyle ki, sıradan bir memuriyet sınavı için bile stadyumlar dolup taşıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1985 yılına ait bu fotoğrafta Tarım Kredi Kooperatifleri bölge müdürlüklerine alınacak memurların sınavları Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılırken tribünde memur adayları görülüyor.

OKUR ÇEKER

Kış güzelliği - Musa Güleç

Dünya kültür mirasına eklediği önemli eserlerin yanı sıra kıvrımlı yolları, bitişik evleri ile öne çıkan Eskişehir’in Odunpazarı İlçesi yerli yabancı çok sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor. Okuyucumuz Musa Güleç’in bizimle paylaştığı bu tablo gibi fotoğrafta, karın etkisini gösterdiği kış ayında rengarenk Odunpazarı Evleri görülüyor.

“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com