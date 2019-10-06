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    HaberlerPazarTam kararında tarifler
    06.10.2019 - 07:50 | | KAAN YARMAN

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler

    Nefis Karidesli Pide

    YAPILIŞI

    Hamuru için suyu, şekeri ve mayayı karıştırıp 3 dakika kadar bekliyoruz. Unla tuzu bir kapta karıştırıp içine mayalı suyumuzu ekliyoruz. Ardından zeytinyağını ekleyip iyice karıştırıyoruz. Hamuru kaptan çıkartıp 5 dk kadar sündürerek yoğuruyoruz. Ardından 8 parçaya bölüp top şeklini verdikten sonra üstünü zeytinyağlayıp nemli bir bez örttüğümüz tepside 2 saat mayalanmaya bırakıyoruz.

    Karidesleri zeytinyağı, zencefil rendesi, doğradığımız kişnişler ve ezdiğimiz sarımsakla 1 saat marine ediyoruz.1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp içine kestane mantarlarını ekliyoruz. Mantarları iyice suyunu salana kadar soteleyip kenara park ediyoruz.

    Marine ettiğimiz karışımı kullanarak bir fırça yardımıyla, açtığımız hamurun tabanını ıslatıyoruz. Üstüne tüm malzemelerimizi dizip önceden ısıtılmış fırının en yüksek derece-sinde 10 dk kadar pişirip afiyetle yiyoruz.

    Üstü için

    4 adet jumbo karides

    4 adet kestane mantarı

    1 diş sarımsak

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 tatlı kaşığı taze zencefil

     2 dal kişniş

    1/2 adet kırmızı biber

    Tuz

    Karabiber

     

    Hamuru için

    500 gr un

    325 ml su (kışın ılık, yazın normal)

    10 gr kuru maya

    1 çorba kaşığı zeytinyağı

    1 tatlı kaşığı tuz

    1 çay kaşığı şeker

    GÜNÜN MANİSİ

    Bugünkü tarifimiz çok nadide
    Deneyin isterim ileride
    Bayram etsin hem göz hem mide
    Karşınızda karidesli pide

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