Tam kararında tarifler

Nefis Karidesli Pide

YAPILIŞI

Hamuru için suyu, şekeri ve mayayı karıştırıp 3 dakika kadar bekliyoruz. Unla tuzu bir kapta karıştırıp içine mayalı suyumuzu ekliyoruz. Ardından zeytinyağını ekleyip iyice karıştırıyoruz. Hamuru kaptan çıkartıp 5 dk kadar sündürerek yoğuruyoruz. Ardından 8 parçaya bölüp top şeklini verdikten sonra üstünü zeytinyağlayıp nemli bir bez örttüğümüz tepside 2 saat mayalanmaya bırakıyoruz.

Karidesleri zeytinyağı, zencefil rendesi, doğradığımız kişnişler ve ezdiğimiz sarımsakla 1 saat marine ediyoruz.1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp içine kestane mantarlarını ekliyoruz. Mantarları iyice suyunu salana kadar soteleyip kenara park ediyoruz.

Marine ettiğimiz karışımı kullanarak bir fırça yardımıyla, açtığımız hamurun tabanını ıslatıyoruz. Üstüne tüm malzemelerimizi dizip önceden ısıtılmış fırının en yüksek derece-sinde 10 dk kadar pişirip afiyetle yiyoruz.

Üstü için

4 adet jumbo karides

4 adet kestane mantarı

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı taze zencefil

2 dal kişniş

1/2 adet kırmızı biber

Tuz

Karabiber

Hamuru için

500 gr un

325 ml su (kışın ılık, yazın normal)

10 gr kuru maya

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

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