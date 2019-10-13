Tam kararında tarifler

Beyaz Çikolatalı Brownie



Malzemeler



210 gr bitter çikolata

115 gr tereyağı

120 gr beyaz şeker

40 gr esmer şeker

3 yumurta

1 paket vanilya

1 çimdik tuz

65 gr un

11 gr kakao

120 gr beyaz çikolata



Günün manisi



Hayatınızda olmasın ne dert ne keder

Bu hayat birazcık da kader

Canınız sıkılınca bu tarifi yapın

Atın ağzınıza dörder dörder



YAPILIŞI



İlk olarak çikolata ve tereyağını birlikte benmari yöntemiyle eritip soğuması için kenara park ediyoruz.



Başka bir kapta beyaz ve esmer şekeri karıştırıp yumurtaları tek tek kırarak çırpıyoruz. Ardından içine soğuyan çikolata ve tereyağı karışımımızı dahil ediyoruz. Sonra vanilya ve tuzu koyup bir tur daha çırptıktan sonra un ve kakaoyu karışımımızın içine eleyerek ekliyoruz.



Son bir tur daha çırptıktan sonra karışımın yarısını 20x20 ölçülerinde bir kaba alıyoruz. İçine beyaz çikolatalarımızı yerleştirdikten sonra geri kalan karışımı da üstüne döküyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirip 1 saat de soğumaya bıraktıktan sonra afiyetle yiyoruz.