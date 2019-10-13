BİST99.0280,25EURO6,501,08USD 5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerPazarTam kararında tarifler
    13.10.2019 - 07:50 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler

    Beyaz Çikolatalı Brownie

    Malzemeler

    210 gr bitter çikolata
    115 gr tereyağı
    120 gr beyaz şeker
    40 gr esmer şeker
    3 yumurta
    1 paket vanilya
    1 çimdik tuz
    65 gr un
    11 gr kakao
    120 gr beyaz çikolata

    Günün manisi

    Hayatınızda olmasın ne dert ne keder
    Bu hayat birazcık da kader
    Canınız sıkılınca bu tarifi yapın
    Atın ağzınıza dörder dörder

    YAPILIŞI

    İlk olarak çikolata ve tereyağını birlikte benmari yöntemiyle eritip soğuması için kenara park ediyoruz.

    Başka bir kapta beyaz ve esmer şekeri karıştırıp yumurtaları tek tek kırarak çırpıyoruz. Ardından içine soğuyan çikolata ve tereyağı karışımımızı dahil ediyoruz. Sonra vanilya ve tuzu koyup bir tur daha çırptıktan sonra un ve kakaoyu karışımımızın içine eleyerek ekliyoruz.

    Son bir tur daha çırptıktan sonra karışımın yarısını 20x20 ölçülerinde bir kaba alıyoruz. İçine beyaz çikolatalarımızı yerleştirdikten sonra geri kalan karışımı da üstüne döküyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirip 1 saat de soğumaya bıraktıktan sonra afiyetle yiyoruz.

    13 Ekim 2019 Magazin Bülteni13 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kimlik kontrolü yapan polise çirkin saldırı!

    Kimlik kontrolü yapan polise çirkin saldırı!

    Son dakika | Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

    Son dakika | Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

    Teröristlerin havanlı saldırısından sonra Nusaybin'de taşınmalar başladı

    Teröristlerin havanlı saldırısından sonra Nusaybin'de taşınmalar başladı

    İş yerinin yandığını görünce fenalık geçirdi

    İş yerinin yandığını görünce fenalık geçirdi

    Sıradaki Haber