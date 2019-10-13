Tam kararında tarifler

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Beyaz Çikolatalı Brownie
Malzemeler
210 gr bitter çikolata
115 gr tereyağı
120 gr beyaz şeker
40 gr esmer şeker
3 yumurta
1 paket vanilya
1 çimdik tuz
65 gr un
11 gr kakao
120 gr beyaz çikolata
Günün manisi
Hayatınızda olmasın ne dert ne keder
Bu hayat birazcık da kader
Canınız sıkılınca bu tarifi yapın
Atın ağzınıza dörder dörder
YAPILIŞI
İlk olarak çikolata ve tereyağını birlikte benmari yöntemiyle eritip soğuması için kenara park ediyoruz.
Başka bir kapta beyaz ve esmer şekeri karıştırıp yumurtaları tek tek kırarak çırpıyoruz. Ardından içine soğuyan çikolata ve tereyağı karışımımızı dahil ediyoruz. Sonra vanilya ve tuzu koyup bir tur daha çırptıktan sonra un ve kakaoyu karışımımızın içine eleyerek ekliyoruz.
Son bir tur daha çırptıktan sonra karışımın yarısını 20x20 ölçülerinde bir kaba alıyoruz. İçine beyaz çikolatalarımızı yerleştirdikten sonra geri kalan karışımı da üstüne döküyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirip 1 saat de soğumaya bıraktıktan sonra afiyetle yiyoruz.