Tam kararında tarifler

Bol Serotoninli Profiterol



YAPILIŞI



Choux (şu) hamuru için; suyu, tereyağını, tuzu ve şekeri bir tencereye alıp kaynama noktasına gelene kadar bekleyelim. Fokurdadıktan sonra içine unu döküp orta-kısık ateşte 3 dakika kadar iyice çırpalım. Daha sonra bu arkadaşı soğuması için bir kenara park edelim. 20 dakika kadar soğuduktan sonra tek tek yumurtaları ekleyelim (Burası önemli! 3 yumurtayı aynı anda kırıp çırpmıyoruz. Soğuyan hamura yumurtaları tek tek ekleyip çırpıyoruz).



Hazırladığımız hamurdan bir tatlı kaşığı veya krema pompası yardımıyla yağlı kağıdın üstüne minik ping pong topları yapalım ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirip soğuması için 15 dakika bekleyelim.



İç kreması için; süt ve kremayı karıştırıp bir kenara park edelim. Ardından tereyağıyla unu 2 dakika kadar kavuralım. Üstüne süt ve krema karışımını yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için durmadan karıştıralım. Daha sonra içine şekeri, vanilyayı ekleyip kıvam alana kadar habire karıştırıyoruz (dibi tutmasın diye). Ardından kremayı biraz üşümesi için buzdolabına kaldıralım (25 dakika üşümesi yeterlidir).



Çikolata sosunu hazırlamak için kremayı bir sos kabına koyup kaynama noktasına gelince sos kabının altını kapatalım. İçine ince ince kıydığımız çikolata parçalarını koyalım ve karıştırarak kendi sıcaklığıyla kendinden geçmesini sağlayalım (bu arkadaşı da buzdolabına park edip hafif yoğunlaşana kadar bekletelim).



En sonunda iç kremayı bir krema pompası yardımıyla soğuyan hamur toplarının içine sıkıp üstüne kıvam alan çikolata sosumuzu gezdirdikten sonra afiyetle yiyelim.



Choux (şu) Hamuru için



190 ml su

100 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

95 gr un

3 yumurta



Çikolata sosu için

2 paket krema

4 paket bitter çikolata



Kreması için

1 paket krema

300 ml süt

1 paket vanilya

40 gr tereyağı

40 gr un

1/2 su bardağı şeker

1/4 paket kremşanti



Günün manisi



Ne dolar, ne avro, ne petrol En iyi yatırım aracıdır profiterol Yatırımı çikolataya yapın Serotoniniz olsun bol