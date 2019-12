Tayland’ın insanlığa miras masajı

Tayland’da yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan “iyileştirme sanatı” geleneksel Thai masajı, geçen hafta itibarıyla UNESCO’nun “İnsanlığın Soyut Kültürel Mirası” listesine girdi. Yaygın masaj anlayışından farklı olarak yağ kullanmaksızın kıyafet üzerinden yapılan ve vücudun belli bölgelerine yumruk, dirsek, diz ve ayaklarla baskı uygulanmasına dayanan bu masajı, Swissotel The Bosphorus İstanbul’daki Pürovel Spa’da deneyimledik.



İnsanları masaj sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayıracak olsak, Thai masajı masaj severleri de ikiye ayıracak cinsten diyebiliriz. Zira işin içinde aromatik yağlarla mest olma, gevşeyip kendini bırakma ve muhallebiye dönme hali yok. En başta giymeniz gereken beyaz, bol giysiler adeta masaja değil de Judo’ya geldiğinizi düşünüp ter dökmenize yetiyor. Yüzüstü yatmanız istense de pek heveslenmeyin, terapist ayaklarınızdan başınıza kadar belli enerji bölgelerine yoğun biçimde baskı uygulayacak, uzuvlarınızı çekiştirecek, sizi çeşitli pozisyonlara sokarak omurganızı ve kaslarınızı esnetecek. Hâlâ kendinizden geçmemişseniz, terapistin bir ara sırtınızda oturduğunu hayal meyal hatırlayabilirsiniz. Ama bütün bunlar gözünüzü korkutmasın, çünkü öldürmeyen acı güçlendiriyor: Seasın sonunda kendinizi hem zihinsel hem bedensel olarak dinlenmiş, daha esnek ve güçlü hissetmeniz garanti. Biraz da bu yüzden olsa gerek, Thai masajı “pasif yoga” olarak da anılıyor. Masajı uygulayan terapist Sukdee Tasaporn, işin sırrını şöyle anlatıyor: “Uyguladığımız baskı kan dolaşımını hızlandırıyor, kaslardaki gerginliği azaltıyor ve stres seviyesini düşürüyor.” Pürovel Spa Müdür Yardımcısı İnci Saral da, Thai masajının hatırı sayılır bir kitlesi olduğunu, özellikle spor yapanlar tarafından tercih edildiğini anlatıyor. Çalışmalar, Thai masajının özellikle sırt ağrısı, baş ağrısı, uykusuzluk, hatta kaygıyı tedavi etmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.





Bangkok’taki Wat Phu Tapınağı’nın duvarlarındaki çizimler, Thai masajının uygulandığı bölgeleri gösteriyor.



Tarihi 15. yüzyıla dek uzanan bu masajın, vücutta enerji akışı ve kan dolaşımını hızlandıracak şekilde uygulandığı özel bölgeleri gösteren çizimlere bugün Bangkok’taki Wat Phu Tapınağı’nın duvarlarında rastlamak mümkün. Ülkede 1962 yılında açılan masaj okulu sayesinde, bugün 200 bini aşkın terapist 145 ülkede bu hizmeti vermeyi sürdürüyor. Sadece Tayland’da bulunan terapist sayısı ise on binleri buluyor. Thai masajı, geçmişte hemen her köyde şifacılar tarafından uygulanan, kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere kadar gelen bir tedavi geleneği aslında. Bu yüzden UNESCO da kültür mirası olarak tescillediği bu masajı “Bilimin, sanatın ve Tayland’ın geleneksel sağlık hizmetinin bir parçası” olarak tanımlıyor. Toplamda 127 ülkeden 550 maddenin yer aldığı listede, Türkiye’den de 18 madde yer alıyor.