Türk sanatı göklerde

Günümüzde pek çok havalimanı sağladığı konfor ve imkanlarla adeta yaşam alanına dönüşmüş durumda. Seyahat ettiğimiz zamanı daha keyifli hale getirmek için yolcularına yeni deneyimler sunan Türk Hava Yolları daha önce İstanbul Modern ile iş birliği sonucu İstanbul Havalimanı’nın Özel Yolcu Salonu’nda müzenin koleksiyonunda yer alan çalışmalardan özel bir seçki sergilemişti.

Yolcularını sanatla buluşturmaya devam eden THY yeni bir adım daha attı. Türk sanatını dünyayla buluşturmak üzere bir araya gelen Türk Hava Yolları ile İstanbul Modern çok özel bir seyahat kiti hazırladı. Türkiye’de modern resmin en önemli sanatçılarından Fahrelnissa Zeid’in yapıtlarından hareketle tasarlanan setlerde sanatçının üç yapıtının baskısına yer verildi. Fahrelnissa Zeid’in soyut geometrik yapıtlarından yola çıkarak tasarlanan seyahat çantaları, İstanbul’a gelen kısa mesafeli ekonomi yolcularına Türkiye’nin modern sanatından bir hatıra olarak sunuluyor.

Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern’i buluşturan dış hat ekonomi sınıfı yolcularına dağıtılmaya başlanan seyahat kitlerinin tasarlanması için gerçekleştirilen iş birliğince Türk Hava Yolları’nın Türkiye varışlı uçuşlarında, üç yıl boyunca ekonomi sınıfı yolcularına yapıt baskılı seyahat çantaları dağıtılacak. Bu kapsamda ilk yıl için coşkulu ve etkili kompozisyonlarıyla tanınan Fahrelnissa Zeid’in “Soyut Kompozisyon Tuval Üzerine Yağlı Boya”, “Soyut Papağan” ve “Soyut Kompozisyon” çalışmalarının uygulandığı seyahat çantaları dış hat ekonomi yolcularıyla buluşmaya başladı.

Modern resmin en önemli sanatçılarından

Türkiye’de modern resmin en önemli sanatçılarından biri olan Fahrelnissa Zeid, sanat üretiminin ilk döneminde gotik vitrayları anımsatan renkli yüzey bölümlenmeleri ile peyzaj içerisine serbest bir tavırla yerleştirdiği figürlerin yer aldığı manzara resimlerini yaptı. 1950 sonrasında Paris Ekolü sergilerinde yer aldı. Resimlerinde duygu dünyasını renk soyutlamaları aracılığıyla aktaran sanatçı, 1970’lerden sonra portre ve figür resmine yöneldi ve psikolojik anlatımı ön plana çıkardı. Zeid, modern sanatın öncülerinden ve soyut sanatın Türkiye’deki ilk temsilcilerindendir.