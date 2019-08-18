“Türkiye’nin Kızıldenizi Ayvalık”

Ayvalık... Kuzey Ege’nin 22 küçük adadan oluşan şirin noktası. Tarihi Rum evleri, mavi bayraklı plajları, zeytin kokan sokakları ve birbirinden renkli mekanlarıyla tatilcilerin vazgeçilmez destinasyonlarından. Sokaklarında yürürken kendimizi kaybettiğimiz, sularında serinlerken arındığımız Ayvalık pek bilmediğimiz zenginlikleriyle bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Sularında kırmızı mercanları saklayan Ayvalık, dalış yapmak isteyenlerin muhakkak uğraması gereken noktalardan. Alanında söz sahibi olan dalgıç Kemal Çalışkan ile Ayvalık’ın derinliklerine dalmak isteyeceğiniz bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sualtı dünyası ile nasıl tanıştınız?

1980 yılında Ayvalık’ta faaliyetlerini sürdüren süngerci ağabeylerimizin sayesinde nargile sistemiyle yapılan dalışı öğrendim ve bu sayede sualtıyla tanıştım. Daha sonra scuba (aletli dalış) ekipmanlarıyla dalmayı öğrendim. Sonrasında çeşitli yerlerden kurslar alarak 3 Yıldız Eğitmen seviyesine çıktım.

İnşaat mühendisisiniz. Profesyonel anlamda dalgıç olmaya nasıl karar verdiniz?

Sualtı ile tanıştıktan sonra onun büyüsüne kapılmamak imkansız. Dalış sporunun kapsamlı bir şekilde yapılması gerektiğini düşündüğüm için Türkiye’nin en büyük dalış merkezlerinden birini ve dalış teknesini kurdum. Hem mühendislik yapmaya devam ediyorum hem de profesyonel anlamda dalış merkezimi işletiyorum.

Türkiye’nin en deneyimli dalış hocalarından biri olarak pek çok ünlü isme de dalış eğitimi vermişsiniz…

Kurduğumuz sistemin büyüklüğü ve verdiğimiz ciddi hizmet, kurallar içerisinde yaptığımız eğitimler sayesinde rahmetli Mustafa Koç dahil birçok önemli isme dalış eğitimi verdim.

“Kırmızı mercanlarıyla rakipsiz”

Ayvalık sayısız güzelliği barındırmasına rağmen sualtı zenginlikleri yeteri kadar bilinmeyen bir lokasyon. Ayvalık’ın sualtı zenginliklerini dinlesek sizden...

22 adadan oluşan bir yapıya sahip olan Ayvalık, dalış konusunda kesinlikle Türkiye’nin Kızıldenizi’dir. Her türlü hava koşulunda girilebilecek dalış noktalarının olması, her seviyede dalgıca hizmet verebilen dalış yerleri, böcek duvarları, tüplü kurt tarlaları, Bizans Amforaları’ndan oluşan batıkları, sarı mercanları, sualtı fotoğrafçılarına zevk verecek bir dip yapısının olması ve özelikle de kırımızı mercanlarıyla rakipsiz bir yer.

Ayvalık’ı dalış için bu kadar özel yapan özellikleri neler?

İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale’ye ulaşım olarak en yakın, havası ve doğasıyla muhteşem, 22 adasıyla rakipsiz olan, sualtı güzellikleriyle herkesi büyüleyen bir yerdir Ayvalık.

Ayvalık ile dalış yaptığınız diğer yerler arasında ne gibi farklar gözlemlediniz?

Mesleğim icabı Türkiye’de dalmadığım yer yok gibi. Ayvalık’ta bulunan flora ve fauna abartısız hiçbir yerde yok. Monaco deniz müzesinden denize kaçırılan coulerpa taxifolia denilen katil yosun, gemilerin balans tanklarıyla Akdeniz’e gelmiştir. Toksik madde yayan bu katil yosun her yeri kaplayarak sualtı yaşamını yok etmekte. Bu katil yosun Akdeniz’deki sualtı yaşamını öldürmüş durumda. Bu durum Ege denizini özellikle de Ayvalık’ı daha da önemli hale getiriyor.

Ayvalık kırmızı mercanlarıyla da müthiş bir zenginliğe sahip. Bu dalışçıların Ayvalık’a olan ilgisini artırıyor mu?

Kırmızı mercanların bir yerde oluşabilmesi için o yerdeki tuzluluk oranı, plankton oranı, sıcaklık oranı, temiz bir deniz, akıntı durumu gibi birçok addenin bir arada bulunması gerekir. Bütün bu olgular sadece bizim sularımızda birleşmiş ve kırmızı mercanlar Ayvalık’ta oluşmuştur. Aynı tür mercanlar bir de İtlaya’nın Portofino kenti açıklarında bulunmakta ancak popülasyon olarak bizdekiler daha büyük ve daha fazla. Bununla beraber mülki ve idari amirlerimizin bu konuya gerekli ilgiyi göstermemeleri, yeterli tanıtımları yapmamaları yurt içi ve yurt dışında Ayvalık’ın istenilen yere gelmesini engellemiş durumda ne yazık ki. Yaklaşık 25 yıldır, kendi dalış merkezimin olanaklarını kullanarak yurt içi ve yurt dışında tanıtımlar yapıyorum. Almanya ve Avrupa’nın en çok okunan dalış dergisi olan Tauchen dergisinin ünlü fotoğrafçısı Frank Schnaider’i misafir ederek bu dergide 8 sayfa haber olduk. Yeterli tanıtım yapılırsa Ayvalık sadece dalış sektöründen çok ciddi kazançlar elde edebilir.

“14 yaşından büyük her sağlıklı birey yapabilir”

Dalış eğitimi için aranan yaş, kilo gibi kriterler var mıdır? Yoksa herkes her yaşta dalış yapabilir mi?

Dalış eğitimi için başlama yaşı 14 olarak kabul ediliyor. Bu yaşın üzerinde olan her sağlıklı birey dalış sporunu yapabilir.

Dalışa ilginin giderek arttığını söyleyebilir miyiz?

Dalış efor gerektirmeyen bir spor, bu yönüyle herkesin yapabileceği de bir spor. Kendi dünyamızı bırakarak içine girdiğimiz sualtı dünyası, başımız suyun altına girdikten çıkıncaya kadar hiçbir şey düşündürmeyen sadece muhteşem güzellikleri gözlemleten bir yapıya sahip. Bu yüzden dalışa ilgi her yıl artan bir ivme göstermekte.

Aynı zamanda Körfez Dalış Merkezi adlı bir merkeziniz var Ayvalık’ta. Ne zamandan beri hizmet veriyorsunuz?

1994’te kurmuş olduğum Körfez Dalış Merkezi’nde Türkiye’de dalış amaçlı yapılmış en büyük dalış teknemiz, can güvenliğine önem verdiğimiz için büyük teknemizin yanında çektiğimiz büyük fiber şişme botumuzla 25 yıldır dalış yapmak isteyenlere hizmet veriyoruz.

Ayvalık’ta dalış sezonu ne zaman başlar? En uygun dalış mevsimi ve uygun noktalar nereleri?

Dalış sezonu Ayvalık’ta mart ayında başlar, aralık ayına kadar devam eder. En yoğun sezonsa 19 Mayıs ile 15 Eylül arasında yaşanır.

“Daha fazla dalgıçın gelmesini sağlamalıyız”

Aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığı ve video çekimi konusunda da deneyimlisiniz. Sadece bunun için Ayvalık’a gelen ya da dalış yapanlar var mı?

Uzun yıllar sualtı fotoğraf ve video çekimiyle uğraştım. Birçok kanala belgesel çektim. Bu sayede Ayvalık ve kırmızı mercanlarımızı ülkemizdeki insanlara ve dünyaya tanıtmış oldum. Yaptığımız bu güzel işler sonucunda bölgemize gelen dalgıç sayısında kayda değer bir artış olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak kırmızı mercanlar sadece Ayvalık değil ülkemizin de önemli bir değeri. Hep birlikte tanıtımını yaparak sadece yurt içi değil, yurt dışındaki dalgıçların da gelmesini sağlamalıyız.