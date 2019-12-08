Tuzlu Karamelli Cheesecake

YAPILIŞI: Tuzlu karamel için esmer şekeri tavada eriyene kadar karıştırıyoruz. Komple eriyince içine oda sıcaklığındaki tereyağı küplerini atıp birbirleriyle kaynaşana kadar ortalama 3 dakika karıştırıyoruz. Ardından içine kremayı ekleyip 1 dakika kadar daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıyoruz. Son olarak içine tuzunu ekleyip 2 tur daha çırptıktan sonra soğuması için kenara park ediyoruz.

Tabanı için bebe bisküvilerini mutfak robotunda çekip tavada 4-5 dakika kadar kavuruyoruz. İçine erimiş tereyağını ekleyip 3-4 tur daha karıştırıp ocaktan alıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz kabın tabanına harcımızı yerleştirip sıkı olması için iyice bastırdıktan sonra form alması için 30 dakika buzdolabında üşümeye bırakıyoruz.

İç dolgusu için krem peynirlerle şekeri iyice samimi olana kadar çırpıyoruz. Ardından içine tek tek yumurtaları kırıp çırpıyoruz. Vanilya, kefir ve limon suyunu da ekledikten sonra son kez her şey karışana kadar çırpıp bu arkadaşı da kenara park ediyoruz. (Krema dolgusunun 100 gramını ayırın) Buzdolabındaki kabımızın taban kısmının üzerine 3 yemek kaşığı tuzlu karameli gelişigüzel seriyoruz. Üzerine krema dolgumuzu döküyoruz. Ayırdığımız 100 gram krema dolgusuyla 40 gram tuzlu karameli karıştırıp krema dolgusunun üstüne döküyoruz. Bu arkadaşı 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika arası pişirdikten sonra yarım saat oda sıcaklığında, bir gece de buzdolabında bekletiyoruz. Ertesi gün, verdiğimiz emekleri düşünüp kalori hesabı yapmadan kaşık

kaşık yiyoruz.

MALZEMELER

Tuzlu karamel için:

200 gram esmer şeker

90 gram tereyağı

120 gram krema

4 gram tuz

Tabanı için:

220 gram bebe bisküvisi

120 gram tereyağı (eritilmiş)

Cheesecake dolgusu için:

450 gram krem beyaz peynir

180 gram esmer şeker

3 yumurta

60 gram kefir

1 paket vanilya

1 çay kaşığı limon

40 gram tuzlu karamel

GÜNÜN MANİSİ

Bugünkü tarifimiz tuzlu

Yiyeni ediyor mutlu

1 dilimden fazla yemeyin

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