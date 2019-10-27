27.10.2019 - 07:50 |
Ünlü şeften 5. yıl kutlamasına özel menü
Spago İstanbul’un 5. yılına özel iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, 1 Kasım akşamı özel bir etkinlikte konuklarını ağırlayacak.
Ünlü şef tarafından hazırlanacak menü eşliğinde gerçekleşecek etkinlik, sadece tek bir akşamda sınırlı sayıda konuğa sunulacak. Bu deneyimi kaçıranlar
için Wolfgang Puck tarafından bir araya getirilen özel seçkiler, 3 Kasım’dan aralık sonuna kadar Spago Istanbul’da misafirlerin beğenisine sunulacak.