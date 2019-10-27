Ünlü şeften 5. yıl kutlamasına özel menü

Ünlü şef tarafından hazırlanacak menü eşliğinde gerçekleşecek etkinlik, sadece tek bir akşamda sınırlı sayıda konuğa sunulacak. Bu deneyimi kaçıranlar

için Wolfgang Puck tarafından bir araya getirilen özel seçkiler, 3 Kasım’dan aralık sonuna kadar Spago Istanbul’da misafirlerin beğenisine sunulacak.