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    HaberlerPazarÜnlü şeften 5. yıl kutlamasına özel menü
    27.10.2019 - 07:50 |

    Ünlü şeften 5. yıl kutlamasına özel menü

    Spago İstanbul’un 5. yılına özel iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, 1 Kasım akşamı özel bir etkinlikte konuklarını ağırlayacak.

    Ünlü şeften 5. yıl kutlamasına özel menü

    Ünlü şef tarafından hazırlanacak menü eşliğinde gerçekleşecek etkinlik, sadece tek bir akşamda sınırlı sayıda konuğa sunulacak. Bu deneyimi kaçıranlar
    için Wolfgang Puck tarafından bir araya getirilen özel seçkiler, 3 Kasım’dan aralık sonuna kadar Spago Istanbul’da misafirlerin beğenisine sunulacak.

    Kırmızı halıda şıklık yarışı56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.
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