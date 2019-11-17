Vegan burger seçeneği

Tofulu Vegan Mini Burger, fasulye, havuç, kabak ve sote mantarla hazırlanıyor. Menüde zengin ve doyurucu içerikleriyle salatalar da geniş yer tutuyor. Marul, avokado, salatalık, kinoa, fesleğen, maydanoz, mısır, turp, çeri domates, kişniş, yeşil mercimek ve bezelye filizleri ile hazırlanan Tavuklu Süper Salata, kavrulmuş armut ve parmesan peyniri ile hazırlanan Roka Salatası ve kömürde fümelenmiş somon ve közlenmiş mısırla tatlandırılan Somon Salatası, kavrulmuş susamla kaplanmış levrek filetoları ve misket limonu soslu yeşil salatayla sunulan Levrek Salata menüde yer alan seçeneklerden.