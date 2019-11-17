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    17.11.2019 - 07:50 |

    Yeni şubesi tarihi köşkte

    Fenerbahçe Buselik, iki asırlık tarihe tanıklık eden Jean Botter Köşkü’nde konuklarını ağırlıyor.

    Yeni şubesi tarihi köşkte

    Osmanlı döneminde sarayın terziliğini yapan Jean Botter’ın yazlık olarak yaptırdığı köşk uzun koridorları, zarif çerçeveleri, vitray camları ve renkli fayans detaylarıyla Art Nouveau tarzını yansıtıyor. Mekân tarihi atmosferde sunduğu Türk, Sefarad ve Rum lezzetleriyle farklı damak tatlarına hitap ediyor. Menüde Ballı Reyhanlı Karides’ten Köpoğlu’na, Vişneli Yaprak Sarma’dan Güveçte Yaprak Ciğer’e meze çeşitleri yer alıyor. Günü, çay ya da kahve yanındaki tatlıyla bitirmek isteyenleri de keçi sütlü dondurmanın eşlik ettiği Fırında Tahin Helvası, vişne ve kaymakla sunulan Hayrabolu Tatlısı, Fırında Gelibolu Peynir Helvası bekliyor.

    16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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