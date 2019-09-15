Zeki Müren’le Bodrum geceleri

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz isminin dillerden düşmeyen şarkılarının, Bodrum’un lezzetleriyle birleştiği bu iki özel gecenin menüsünde, kabak çiçeği dolması, deniz börülcesi gibi mezelerin yanı sıra, Bodrum mandalina aromalı ahtapot salatası, turp otu salatası ve çökelek salatası gibi rafine tatlar da yer alacak.