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    HaberlerPazarZeki Müren’le Bodrum geceleri
    15.09.2019 - 07:50 |

    Zeki Müren’le Bodrum geceleri

    Hilton İstanbul Bosphorus’un gözde mekanı Lalezar, 20-21 Eylül tarihlerinde ‘Zeki Müren ile Bodrum Geceleri’ konseptiyle nostalji yüklü bir lezzet şöleni hazırlıyor.

    Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz isminin dillerden düşmeyen şarkılarının, Bodrum’un lezzetleriyle birleştiği bu iki özel gecenin menüsünde, kabak çiçeği dolması, deniz börülcesi gibi mezelerin yanı sıra, Bodrum mandalina aromalı ahtapot salatası, turp otu salatası ve çökelek salatası gibi rafine tatlar da yer alacak.

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