23.10.2019 - 10:52 |
#SOUNDSOFREEBOK başladı
#SOUNDSOFREEBOK IF Performance Hall Konserleri, 19 Ekim akşamı Sena Şener konseri ile başladı.
Müziği ve sokak kültürünü sahiplenen Reebok, yenilenen Club C modeliyle #SOUNDSOFREEBOK Projesi’ni başlattı. 1980’lerde tenis ayakkabısıyken günümüzde sokakların en gözde sneakerlarından biri haline gelen Club C’nin güncellenmesi şerefine, IF Performance Hall Beşiktaş’ta müziğin coşkusuyla gençleri bir araya getiriyor.
Proje kapsamında, geleceğe ilham veren Club C ile IF Performance Hall Beşiktaş’ta bir dizi konsere sponsor olan Reebok, gençleri alternatif müziğin sevilen isimleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. İşte 19 Ekim'de Sena Şener ile başlayan konser serisinde sahne alacak diğer isimler.
IF Performance Hall Konserleri Takvim Listesi:
25 Ekim - Melek Mosso
26 Ekim - Hey Douglas
9 Kasım - Büyük Ev Ablukada