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07.09.2019 - 11:16

1. sınıfa başlayacak çocuklara görme taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Görme Taraması Programı kapsamında ilköğretim çağındaki çocuklara 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacağını açıkladı

1. sınıfa başlayacak çocuklara görme taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını kapsayan "Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesi"ni hazırlayıp 81 ile gönderdiklerini kaydetti.

Genelge ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını okul çağını da kapsayacak şekilde genişlettiklerine dikkati çeken Koca, "Ayrıca görme taramalarının hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlayarak internet üzerinden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın erişimine açtık" ifadelerini kullandı.

Hangi çocuklara görme taraması yapılacak?

Koca, bu taramalar sayesinde görmenin normal gelişimini engelleyecek risklerin saptanacağını ve yetersiz görmesi olan bebek ve çocukların erken dönemde tespit edileceğini vurguladı.

Koca, şunları kaydetti: "Böylelikle başta şaşılık, kırma kusurları, katarakt, göz tembelliği gibi rahatsızlıkları erken teşhis ederek, gerekli tedaviye geç kalmadan başlamış olacağız. Güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak."

Aile hekimi tarafından yapılacak

Taramanın aile hekimi tarafından "risk faktörleri açısından sorgulama, görme muayenesi, kırmızı refle testi" şeklinde yapılacağını belirten Koca, sonuçların Aile Hekimliği Bilgi Sistemi'ne kaydedileceğini ifade etti.

Koca, pozitif muayene bulgusu ya da risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı durumunda, çocuğun ileri tetkik ve muayene için göz hastalıkları uzmanına sevk edileceğini ve sürecin takip edileceğini anlattı. 

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