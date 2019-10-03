10 dakikada hazırlayabileceğiniz mayasız simit poğaça tarifi
Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz mayasız simit poğaça tarifini sizinle paylaşıyoruz. İçi yumuşacık, dışı susamla kaplı bu tarifi mutlaka deneyin. İşte mayasız simit poğaça tarifi...
Kahvaltıların ve beş çaylarının vazgeçilmezi olan mayasız simit poğaça tarifini sizinle paylaşıyoruz. Üstelik sadece 10 dakikada hazırlayabileceksiniz. Misafirlerinize veya sevdiklerinize kolayca yapabileceğiniz mayasız simit poğaça tarifi için malzemeleri paylaşıyoruz. İçi yumuşacık, dışı susamla kaplı olan bu poğaçayı mutlaka deneyin!
Malzemeler:
-1 yemek kaşığı dolusu tereyağı (oda ısısında)
-1 adet yumurta
-1 çay bardağı yoğurt
-1 çay bardağı sıvı yağı
-1 yemek kaşığı sirke
-1 silme yemek kaşığı şeker
-1 çay kaşıgı tuz
-1 paket kabartma tozu
-Alabildiği kadar un (1,5- 2 su bardağı kadar)
Arası için;
-Kaşar peyniri, dil peynir, beyaz peynir
Üzeri için;
-Yarım çay bardağı su
-2 yemek kaşığı pekmez
-1 su bardağı beyaz susam
Nasıl yapılır?
-Öncelikle susamı teflon tavada kısık ateşte kavuralım.
-Pekmez ile suyu iyice karıştıralım.
-Bütün sıvı malzemeleri derince kaba alarak kabartma tozu ve azar azar un ilavesi yaparak kulak memesi kıvamında hamur elde edelim.
-Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar elde ederek elimizle bastırarak peynirini koyalım ve ters çevirelim .
-İlk olarak pekmez suyuna batırarak daha sonrada susama iyice bulayalım.
-Yağlı kağıt serdiğimiz fırına dizelim.
-Kalan hamura da aynı işlemi yapalım.
-Bıçak yardımıyla 3 çizik atarak 190 derecede kızarana dek pişirelim.
Afiyet olsun.