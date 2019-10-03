12 saat çıtır kalan halka tatlısı tarifi
12 saat dışı çıtır kalabilen halka tatlısını eviniz de yapmaya ne dersiniz? Çok basit malzemelerle bu lezzeti evde deneyebilir ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte 12 saat çıtır kalan halka tatlısı tarifi...
Uzun süre çıtır kalabilen halka tatlısı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Çok basit yöntemlerle evde deneyebileceğiniz 12 saat çıtır kalabilen halka tatlısı tarifi için malzemeleri hazırlayın. İşte halka tatlısı tarifi...
Malzemeler:
-2 adet yumurta
-140 gr ayçiçeği yağı
-160 gr süt
-180 gr yoğurt
-180 gr irmik
-320 gr un
-1/2 paket kabartma yozu
-Kızartma yağı
Şerbeti için:
-4 su bardağı şeker
-3 su bardağı su
-1/4 parça limon suyu
Nasıl yapılır?
Şerbetin yapılışı:
-Tencere içerisine, 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı soğuk su koyun ve yüksek ısıda kaynatın.
-Şerbet kaynamaya başladıktan sonra limon suyu ilave edin ve karıştırın.
-Ardından ocak ısısı en düşük ısı konumuna ayarlayın. Tencere açık olacak şekilde 15 dakika süre ile tekrar kaynatın ve ocaktan alın.
-Şerbeti yapıp bir gün bekledikten sonra kullanırsanız, halka tatlınız daha güzel olur. Halka tatlısı koyu ve soğuk şerbetle yapılır.
Hamurun yapılışı:
-Bir kaseye yumurta kırın ve karıştırın. Üzerine süt, yoğurt, ayçiçeği yağı ilave edin ve çırpın.
-Hamur yoğurma kabı içine elenmiş un, irmik, kabartma tozu koyun ve karıştırın.
-Unu havuz olacak şekilde koyun ve havuz içine kase içindeki karışımı ilave edin, hamuru yoğurun.
-Hamuru en az 30 dakika dinlendirin. Ardından ucuna yıldız uç takılmış krema sıkma torbasına doldurun.
-Hamuru fazla kızgın olmayan yağ içine halka şeklinde sıkın ve pembemsi renk alıncaya kadar kızartın.
-Kızarmış hamuru, soğuk şerbet içerisine atın ve en az 1 dakika bekletildikten sonra çıkartın.
Afiyet olsun.